“Es un grupo que está elegido y hecho para jugar bien al fútbol”, afirmó el técnico Carlos Padín sobre el plantel del Atlético Boxing Club que comenzará a jugar el Regional Federal de Fútbol. El debut es hoy a las 17:00 contra AATEDYC en el Emilio “Pichón” Guatti con transmisión de LU12 AM 680.

El fin de semana pasado comenzó el juego del Torneo Regional Federal Amateur 2020, y en la Zona 5 el equipo de la Asociación Atlética de los Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (AATEDYC) de Ushuaia recibió a Camioneros de Río Grande, plantel que venció por 2 a 1 al local. El tercer integrante de la zona, Atlético Boxing Club, y único representante de Río Gallegos en esta edición, tendrá su debut hoy desde las 17:00 en el estadio Emilio “Pichón” Guatti en la capital santacruceña con arbitraje de una terna de Río Grande.

“Estamos a punto, como lo planificamos”

En palabras de Carlos “Pachín” Padín, el plantel albiverde está “a punto, como lo habíamos planificado y, lo más importante, con todos los jugadores a disposición para elegir a los 18 que van a afrontar el compromiso”, indicó a La Opinión Austral. El plantel se caracteriza por la “humildad y el trabajo, es un grupo que está elegido y hecho para jugar bien al fútbol y en el momento que no pueda hacerlo porque los partidos no lo permiten, también tener un plan b para ganarlos con actitud y con hombría”.

Carlos Padín dialogó en exclusivo con LOA acerca del debut de mañana en el Torneo Regional.

Haber quedado libres la primera fecha, opinó, “a veces te beneficia, a veces te perjudica. Por ahí la espera te hace poner un poco más ansioso que a los otros que ya compitieron. A los que les tocó perder en una zona de tres se les complica más. Nosotros necesitamos ser protagonistas del torneo y sea cuando sea el debut tenemos que demostrar que estamos para ser protagonistas”.

El pronóstico dice que la máxima será de 23° sin probabilidad de lluvia y ráfagas de apenas 35 kilómetros por hora. La tarde será óptima para que la comunidad acompañe de manera presencial o a través de la transmisión de LU12 AM 680. “Esta movida de 15:00 a 15:45 de traer un alimento no perecedero, que la gente vaya temprano con un día lindo, que puedan ver la entrada en calor y que los jugadores se sientan acompañados, me parece una buena iniciativa”.

Es que quienes sean puntuales podrán ingresar colaborando con leche, galletitas, té, etc., que será donado a un merendero. Luego de ese horario el valor de la entrada general será de $ 200, precio estipulado por el Consejo Federal de Fútbol.

Cerrando “Pachín” envió un saludo “a todos los hinchas albiverdes. Esperamos el acompañamiento de todos, somos el único equipo de la ciudad en esta ocasión y vamos a representar a Río Gallegos. El año pasado estuvimos muy cerca y esos golpes son muy duros, a veces cuesta mucho tiempo recuperarse, pero con el acompañamiento de la gente nos podemos recuperar de la mejor manera posible”.