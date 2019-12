“Un Día para Dar” llegó a Río Gallegos para quedarse

“Un Día para Dar” es un movimiento nacido hace seis años en USA desde una inquietud solidaria que se fue contagiando por todo el mundo y, actualmente, ya se impulsa en más de 150 países. En 2019 Río Gallegos se sumó por primera vez a la cruzada con la “Campaña del Kilo”.

El 3 de diciembre es el día internacional elegido para juntar lo que cada destino geográfico haya elegido recolectar, la idea es generar donaciones caritativas al comienzo de la temporada navideña y festiva. En nuestra ciudad capital, y gracias a la iniciativa de un vecino inquieto, se reunieron alimentos para repartir entre merenderos y comedores locales.

Alfredo Jaramillo contó a LOA que fue el encargado de que este movimiento global de acción solidaria se realice por primera vez no sólo en Río Gallegos sino también en Santa Cruz, “yo había escuchado de la campaña, y como me gusta participar en actividades voluntarias me comuniqué con la ONG embajadora en Argentina, Pura Vida, que es la que se ocupa de coordinar la actividad en el país”.

«Un día para Dar» se lleva a cabo en Río Gallegos, Las Heras y El Calafate.

Así arrancó, Alfredo consultó si podía traer “Un Día para Dar” y la respuesta fue positiva, pero no se conformó, “además de hacerlo acá, pudimos organizar en simultáneo que también se lleve a cabo en Las Heras y en El Calafate”.

Cada organización o grupo voluntario escoge qué recolectar y a quién donarlo, “en nuestro caso elegimos juntar alimentos, la ‘Campaña del Kilo’, con el objetivo de beneficiar con lo que se logre juntar, distribuido equitativamente, a comedores y merenderos locales”.

15 puntos de referencia en la ciudad

Para ello, se dispusieron 15 puntos de referencia en la ciudad, entre juntas vecinales, bibliotecas, comercios y organizaciones, donde se recolectó lo que las familias fueron llevando. Todo lo recaudado será donado este miércoles al comedor María de Nazaret, a la ollita popular Manitos Verdes y al comedor La Esperanza.

En 2019 fue el debut en nuestra ciudad austral y el principal objetivo fue instalar el día “promocionarlo y revalorar el voluntariado, porque no es solamente dar, es darse, donar el tiempo que es lo más valioso que uno tiene, por eso es importante recuperar un poco la cultura de la solidaridad” afirmó Alfredo.

La palabra de Teresa Ponce

La Fundación Garrahan en Santa Cruz se sumó a la iniciativa y fue uno de los puntos de colecta. Su referente, Teresa Ponce, contó a LOA que Alfredo la convocó y no pudieron negarse, “nosotras también somos personas inquietas y siempre estamos tratando de ayudar a la gente con una u otra cosa, este un pequeño trabajo de hormiga”.

Además, destacó que este tipo de actividades ayuda a que la comunidad sea parte y vaya tomando conciencia, “en este caso juntar para los comedores es importantísimo. Ya el año que viene la gente va a saber de qué se trata. Entre todos y de a poquito vamos haciendo una cosa grande” aseguró la encargada del programa de Reciclado de Papel de la Fundación a nivel local.

La iniciativa tuvo una gran recepción en nuestra ciudad.

El cierre de la campaña se llevó a cabo ayer en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde a las 21 horas se reunieron todos los que formaron parte de la colecta, voluntarios y referentes, con el objetivo de dividir equitativamente lo recaudado y “celebrar la solidaridad y el voluntariado que no es un solo día al año, son los 365 días al año” aseveró Alfredo.

Por último, el inquieto vecino que logró traer por primera vez la iniciativa a Río Gallegos y a Santa Cruz, agradeció a los medios de comunicación “que nos han ayudado muchísimo a difundir”, y adelantó que el año que viene “vamos con todo, nos organizaremos con más tiempo, Un Día para Dar llegó para quedarse y ojalá se siga replicando en la provincia”.