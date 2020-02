Javier Robledo, jugador Súper Senior de Atlético Moreno, sufrió una fractura de cráneo al golpearse contra la “L” de cemento de la cancha Enrique Pino. Qué dijeron desde la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, entidad que nuclea a más de un centenar de equipos.

Una fractura de cráneo en el temporal derecho fue el saldo del golpe en la cabeza que Javier Robledo, jugador de Atlético Moreno, sufrió cuando estaba jugando contra Chopper’s en la noche del martes en la cancha Enrique Pino en Río Gallegos.

“Siempre se dice ‘huy, qué puede pasar’, hoy me pasó a mí, tengo una herida en la cara, pudo haber sido mucho peor de lo que pasó”, expresó el jugador a Tveo Río Gallegos. Pasó un día en observación, le hicieron dos tomografías y tiene un coágulo detrás del ojo. “Era una preocupación del neurocirujano, por suerte, con reposo (30 días) y medicación voy a salir adelante”, expresó el jugador de categoría Súper Senior que afortunadamente cuenta con obra social y el seguro que se les exige para competir, pero que aún debe constatar qué cobertura le otorga éste último.

Se podía prevenir

Horas más tarde, consultado por LU12 AM680, acerca de si acaso se podría prevenir el accidente, el presidente de la AIFB Sergio Valdez manifestó: “Si vamos al caso, sí, venimos trabajando para ver cómo podemos poner una protección, pero sabiendo que eso nos sale muchísimo dinero. Es una “L” que tiene la Enrique Pino, no así la Nora Vera que tiene un paredón, pero tiene otras medidas”.

“Al finalizar la cancha tiene el paredón de cemento en una L, en un caso fortuito el jugador se deslizó y se dio un golpe contra la parte de cemento”, describió en diálogo con el Programa “Juntos en Verano”.

En cuanto a qué harán al respecto, recordó: “Cuando salimos a buscar, Tapicería Díaz fue el único que nos dio respuestas, donó una parte que se ve y después comentamos para ver si alguien nos quería donar la protección. Es una cancha que cuando se hizo no se tuvieron en cuenta la medidas de seguridad, se hizo sin querer de esa manera, y hoy para nosotros es un dolor de cabeza lo que tenemos en la Enrique Pino”.

Valdez reconoció la importancia de resolver la situación y que el costo económico es alto. “Seguramente tendremos que tomar las medidas necesarias para ver cómo podemos hacer para poner la protección alrededor de la cancha. Vamos a tener que hacer un poquito más de esfuerzo para que no vuelva a pasar eso y no pase a mayores”, marcó.

Más de 100 planteles

Son 122 los equipos entre las cuatro categorías de Primera (84) a lo que se suma Senior (17) y Súper Seniors (21), los que juegan en la AIFB. Por la cantidad de cotejos que implica el desarrollo de la competencia, las fechas se programan en diferentes canchas durante toda la semana. Fue en una de las dos canchas con césped sintético de la AIFB (la otra es la Nora Vera), donde Robledo tuvo el accidente. Es justamente ese campo de juego en el que los equipos más disfrutan medirse, ya que los otros son un pedregullo.

Cabe recordar que en las canchas de la AIFB también juegan las categorías juveniles.

“Uno siempre está con el corazón en la mano pensando, que no se golpee, que no se deslice, que no choque contra el paredón. Hoy por hoy, la falencia que tenemos es poner la protección en la cancha Enrique Pino, otra no tenemos, el público está alrededor, la familia alentando, es fútbol de familia, familias enteras juegan en la misma cancha”.

“Es la seguridad de todos”, manifestó el jugador de Atlético Moreno, y recordó que en respuesta a otras situaciones, desde hace algunos años existe un desfibrilador en la cancha, pero que no saben utilizarlo y existe la inquietud de capacitar a jugadores ya que estos son los que van rotando como comisarios deportivos.

Por su parte, el presidente de la AIFB adelantó que la idea que tienen es proponer a quien quiera canjear una fracción de protección y hacer su publicidad de manera gratuita. Mientras desde la dirigencia buscan cómo dar una solución, el programa de partidos ya fue confirmado y este fin de semana los equipos vuelven a jugar cruzando los dedos para que no ocurra un nuevo accidente.