Un grupo de vecinos busca “ayudar a Papá Noel a regalar sonrisas”

En Caleta Olivia, vecinos convocan a la solidaridad de la gente para recibir donaciones de juguetes y golosinas. Son del barrio 62 Viviendas y quieren repetir un proyecto que comenzaron el año pasado: “Repartir Sonrisas”. Hasta el momento no recaudaron nada y piden ayuda a los caletenses.

Un grupo de vecinos autoconvocados que viven en el barrio 62 Viviendas (ubicado en inmediaciones del Rotary 23), tiene un proyecto solidario que, sin la ayuda de la comunidad, no va a poder concretar.

Así lo presentó Micaela Villegas, una de las vecinas que habló con La Opinión Zona Norte para comentar los conceptos clave de este movimiento. Dicha recaudación consta de juguetes usados o nuevos y golosinas que servirán para entregar en una pequeña fiesta para niños y niñas.

“El más mínimo aporte es bienvenido –mencionó la joven, quien añadió que la iniciativa se dio desde su deseo– yo nací y me crié en la provincia de Mendoza y allá era común esperar que Papá Noel se acerque a los barrios a repartir caramelos”.

De esta manera le comentó a un vecino, se apoyaron mutuamente y comenzaron a buscar donaciones. “Recolectamos una gran cantidad, el 22 de diciembre del 2018 me vestí de Papá Noel con muchos nervios, pensando en cómo me iba a salir, llamamos a un patrullero de la Seccional Quinta y salimos a repartir”.

“Los niños y las niñas recibieron todo con alegría y con amor, es por eso que este año queremos volver a repetir lo mismo, porque para nosotros fue una sorpresa la reacción de los pequeños”.

Cabe destacar que reciben juguetes usados y a los que están rotos los arreglan de maneras “artísticas”. Por ejemplo, “es usual que las nenas les rompan las piernitas a las muñecas Barbie, en esos casos, les hicimos la aleta de sirena con goma eva y telas; para los bebotes que no tenían ropa, les fabricamos algo para que lleven puesto”, contó Villegas.

“Es algo que niños y niñas reciben con mucho amor, ya sea un caramelo que les des. Y el deseo es que este proyecto vaya creciendo y que se sumen más personas, para que se pueda realizar en otros barrios con familias necesitadas”.

Un 2019 difícil para las donaciones

El proyecto está y los voluntarios también. El año pasado lo organizaron por primera vez y este año quieren repetirlo para continuar “ayudando a Papá Noel a regalar sonrisas”.

Sin embargo, Villegas contó que hasta el momento no han recibido donaciones, ni de juguetes ni de golosinas, “sabemos que está difícil y por eso se nos ocurrió empezar a poner en los grupos de venta de Facebook; nuestro deseo es volver a hacerlo, pero a la fecha que estamos no hemos recibido nada”.

“Es un acto de amor que sin la ayuda de otras personas no lo vamos a poder lograr –expresó la joven– quizá hay personas que tienen hijos grandes que ya no utilizan los juguetes que les quedan, o que no tienen hijos, pero pueden colaborar con una bolsa de caramelos o chupetines”.

Apelando al espíritu navideño por estas fiestas de 2019, Villegas cerró diciendo: “No hay mayor satisfacción que ver niños y niñas felices, que disfrutes estas fechas de fiestas, una época para demostrar amor y nosotros como vecinos, ciudadanos y personas tenemos que hacer lo posible por lograrlo, sabemos que no hay pequeños que no esperen a Papá Noel”.