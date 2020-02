Una vecina de Río Gallegos compartió en la red social Facebook lo ocurrido durante el entierro de una amiga en el cementerio de Río Gallegos.

“Hoy me tocó vivir esta situación desagradable y triste a la vez”, comenzó relatando en su publicación, “cuando fui a darle el último adiós a una vecina y amiga de toda la vida”.

“La gente del cementerio la tiró porque así fue, la tiraron, ya que el cajón no entraba en el pozo que habían hecho. Me acerqué a hablar con el encargado para presentar mi queja y dolor, me dijo que ellos eran una nueva gestión”, continúa el posteo que se volvió viral, compartido más de trescientas veces.

“Una falta de respeto a la familia y amistades”, lamentó la vecina, quien recibió cientos de comentarios apoyando su reclamo y quejándose por la respuesta que recibió tras lo sucedido, “saqué la foto y fui a la oficina que está en el cementerio y también la mandé al señor intendente” aclaró bajo la publicación.