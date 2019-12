Un mes sin el docente: “No queremos más Facundo Díaz”

Ayer, en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, familiares y amigos de Facundo Díaz se convocaron en memoria luego de que el docente se quitara la vida en la costanera local. Mediante una marcha de antorchas y con canciones por altavoz, pidieron justicia por su desaparición física luego de un mes del hecho.

Al cumplirse un mes desde que el docente Facundo Díaz se suicidó en la costanera local, familiares y amigos lo recordaron en la jornada de ayer. Díaz estaba denunciado por presunto abuso sexual y se lo había separado del cargo preventivamente hasta dilucidar los hechos. Posteriormente, la Cámara Gesell realizada al niño arrojó que no habría indicios del mencionado abuso.

En este contexto, familiares y amigos se convocaron por la noche en la intersección de Kirchner y San Martín para recordarlo y pedir justicia por el caso mediante una marcha de antorchas.

En caravana y rodeada de allegados al joven, la familia encabezó la marcha con una bandera que exigía justicia por los sucesos acontecidos un mes atrás. Acompañaron la convocatoria con parlantes que reprodujeron canciones del docente de música, reconocido por escribir sus propias canciones. Durante el pedido de justicia, pidieron que no existan más casos como el de Facundo Díaz en nuestra ciudad.

El docente estaba denunciado por presunto abuso sexual a un alumno del Jardín de Infantes Nº 44, que había determinado su separación preventiva del cargo y lo había puesto a cumplir funciones en el programa Re Sí, hasta tanto se dilucidara la investigación.

La causa por el presunto abuso, que lleva adelante la jueza Rosana Suarez, tenía pendiente la realización de las pericias a Facundo para el miércoles 7 de noviembre, y un día antes debía realizarse la Cámara Gesell al niño, sin embargo, la muerte del educador dejó trunca esa posibilidad.

Aun así, la pericia a la presunta víctima se hizo, y tal como trascendió a través de La Opinión Austral, el resultado al que arribaron tanto los peritos de la defensa como los del Gabinete fue que no habría indicios de abuso sexual sino de problemáticas vinculadas al trastorno generalizado del desarrollo.

No es la primera vez que familiares y amigos se reúnen para pedir por el esclarecimiento del caso que resonó fuertemente en la ciudad. En una de las convocatorias, Graciela Riquelme, la mamá de Facundo, dijo al medio: “estoy esperando a la Justicia, creo en ella y quiero que me den las respuestas que no me está dando nadie, soy su madre y nadie aún sabe qué decirme, quiero saber por qué pasó esto, no sé ni entiendo nada”, y agregó: “mi hijo nos comentó algo de lo que pasaba a último momento, cuando ya era tarde, porque él tampoco estaba enterado, eso es lo más triste. Quiero que la muerte de Facundo no haya sido en vano”.