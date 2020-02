Luego de dos años de la última paritaria nacional, el Gobierno de Alberto Fernández reabrió el espacio de diálogo abriendo las puertas del Palacio Sarmiento a los ministros de Educación de las 24 provincias y a los cinco gremios docentes del país.

La apertura de esta instancia de discusión fue celebrada por todos los sectores, con las expectativas puestas en poder sostener el diálogo abierto durante todo el año y, por supuesto, alcanzar un acuerdo salarial que satisfaga a los trabajadores y trabajadoras de la educación.

La paritaria había sido derogada por el ex presidente Mauricio Macri. Fue foco de conflicto de los gremios que hoy (CTERA, UDA, AMET, SADOP, CEA) ven con optimismo los primeros pasos de la nueva gestión del ministro Nicolás Trotta. Obviamente esto fue el capítulo uno y es imposible vislumbrar si habrá resultados positivos o no. Todo quedará supeditado a las condiciones laborales y principalmente salariales con las que se encuentre cada jurisdicción para arrancar el año, augurándose que el ciclo lectivo no comience con medidas de fuerza.

Si bien la primera reunión concluyó sin ningún acuerdo, se formalizaron un total de diez espacios de trabajo: Formación Docente Continua; Salud, bienestar y condiciones de trabajo; Inversión educativa- Ley 26.075; Política de evaluación y producción de información; 2020 escuelas; Prioridades político pedagógicas; Política salarial; Educación pública de gestión privada; Interpretación normativa; Previsional – Derechos.

La voluntad política fue bien recibida por los maestros, pero a priori llegar a un acuerdo fácil y rápidamente no parece ser para nada sencillo.

En Santa Cruz, ADOSAC insistirá por un inmediato llamado a paritaria. El gremio de mayor peso docente en la provincia busca mejorar el incremento salarial de 2019. Mientras que la inflación anual superó el 55%, la pauta salarial fue del 31,66%.

El gobierno de Alicia Kirchner, que en su primera gestión tuvo 56 paritarias con el sector, toma nota, en virtud de no replicar años de sostenida conflictividad docente, paros y movilizaciones, como lo fueron los periodos 2016 y 2017.

Mientras que a nivel nacional la discusión pasa por analizar cuál será el salario mínimo de los docentes que tendrán que aplicar todas las jurisdicciones y, además, de qué manera implementar el esquema de actualización salarial, el ministro Trotta apuntó que los retrocesos en el ámbito educativo durante la gestión macrista fueron más que salariales. “No fue sólo pérdida salarial, sino también de inversión nacional y de las provincias en educación”, planteó.