Una camiseta que no se abandona

Pasaron seis años de la conversación entre Estefanía y “Berto” que dio origen al equipo de fútbol femenino. Los viajes y el compromiso mantienen al grupo unido. Los objetivos 2020 de las campeonas de la división B de la Superliga y el sueño de abrir una Escuelita.

Por Belén Manquepi Gómez

Su papá jugaba al fútbol, su mamá también, por eso para Estefanía hacer rodar el balón fue natural. Tenía seis años. A los nueve se sumó al equipo del barrio, luego se incorporó a Las Cachorras y más adelante armaría su equipo.

“Un día estaba haciendo una nota y me dice ‘¿Qué estás haciendo Morochin?’, le dije que una nota a ver si me podían colaborar en algo y me dice ‘Dejate de romper las pelotas y ponele Berto, yo te ayudo, compro las camisetas, los cortos”, recuerda Estefanía en diálogo con La Opinión Austral. Así fue como nació Berto Competición Fútbol Femenino.

En sus inicios, el plantel fue un rejunte, Estefanía busco chicas de su barrio, el Evita. “Después de a poquito venían a jugar con nosotras y ahí fuimos armando”, cuenta. Hoy en Berto son 18: Gabriela Andrade, Estefanía Zúñiga, Cecilia Rivas, Soledad Gómez, Andrea Chambi, Nataly Caruso, Micaela Lencina, Estela Soto, Carolina Aguilante, Ruth Ruiz, Vanesa Carabajal, Vanesa Zúñiga, María Díaz, Sabrina Franciscovic, Micaela Oyarzún, Aylen Alarcón, Alejandra Caucota, Sofía Castiglioni y Estefanía Zúñiga.

De los autos al fútbol

Raúl Bertolotti viene del automovilismo, desde hace 15 años su vinculación deportiva era a través de los autos. “Empecé a aprender, no tenía idea de lo que era el fútbol femenino en ese momento, empezamos con ella (Estefanía) hace ya seis años. Era muy distinto, se juntaban los fines de semana y jugaban, hoy en día hay que entrenar, tener técnico”.

Sobre el desarrollo, Estefanía observa que “hay mucha competencia, todas son muy buenas jugadoras. Lo que no me está gustando mucho es que no son fieles al equipo. A los 12 años jugaba para El Cóndor con mujeres grandes, no iba para ningún equipo, siempre fui fiel. Ahora es como que todas se van a distintos equipos, se cambian”.





“Te ayudo” le dijo Raúl a Estefanía y así nació Berto Competición Fútbol Femenino.

Detrás del fútbol femenino, a Berto llegaron otras disciplinas. “El año pasado se formó el Berto Hockey y también tenemos Berto Vóley pero este es el proyecto con el que más ando, hemos viajado casi por toda la provincia. Salimos campeones en Liga Sur en 2016 y en 2017 fuimos a jugar un Patagónico quedamos sextos”, cuenta orgulloso “Berto”.

El combinado ha viajado a Pico Truncado, Gobernador Gregores, El Calafate y Puerto San Julián, entre otras localidades. También jugaron en Bahía Blanca. Siempre que pueden, viajan, “Berto” explica que para él esa es la forma de mantener unido al grupo.

Sobre cómo ha sido su experiencia con el fútbol femenino, dice “primero cuesta un poco pero no es menos complicado que los varones, tengo el equipo de las carreras de autos, es bastante complicado y son todos varones. Hoy contando todos los deportes que hay es un club casi todo femenino, salvo un equipo masculino de vóley, el resto de los equipos de vóley, fútbol, hockey, son de chicas deben estar en 60-70. Uno se acostumbra a trabajar con ellas”.

Cambios

El paso del tiempo también trae cambios, en un momento el equipo se desarmó y comenzaron a reamarlo, recientemente para la Copa Ciudad, el plantel completo de Berto logró reunirse para jugar.

Las jugadoras van de los 25 a los 34 años, cada una tiene sus responsabilidades y por eso a la hora de entrenar se busca combinar un horario que les convenga a todas. “Buscar los horarios para que puedan entrenar es bastante complicado, al no tener un lugar físico hay que entrenar en los gimnasios que tenemos, generalmente es el Coseba, desde hace seis años”, señala.

El año pasado, Estefanía decidió tomarse un tiempo pero “Berto” tuvo un problema de salud y entonces, ella volvió. Al equipo no se lo deja y a “Berto”, menos.

El destaca que “el compromiso es terrible, esa es la verdad. En todas es igual, vienen bajo la lluvia y juegan, se matan jugando. El compromiso que tienen ellas con el equipo es muy bueno”. Estefanía sostiene que “todas son muy buenas compañeras y al que siempre apoyamos es a Berto, a Raúl, todas”.

Quien también está presente es Stella Maris Bassini, la esposa de Raúl, quien si bien no va la cancha acompaña a las chicas de manera permanente.

Sumar más

En cuanto a proyectos, “Berto” cuenta “estamos haciendo la personería jurídica, es un trámite largo, hay que hacer varias presentaciones. En el momento en que eso salga, tendríamos que encarar comprar un terreno o directamente ver como alquilar un galpón que nos sirva, hay una idea de las jugadoras más antiguas del equipo que es la de armar una escuelita de fútbol. Todo tiene un tiempo límite en la vida, hay que empezar a trabajar con las más pequeñas pero hay que tener un espacio porque a las chiquitas uno no puede llevarlas a las 22:00, 23:00 a una clase”.

En cuanto a resultados, apunta que tienen dos objetivos para el 2020 volver a ganar la Liga Sur de AFA y en Superliga, luego de haber obtenido el campeonato de la B y ascender, coronarse en la división A.

“Hemos crecido, algo que empezó como una diversión termino siendo una de las cosas más lindas que he hecho en deporte”, sentencia “Berto”.