La batalla de la familia Cid comenzó hace siete años, cuando a Nadia le diagnosticaron hipertensión pulmonar. Hoy, gracias a un trasplante bipulmonar, la enfermedad ya no está, pero la lucha sigue. El 10 de marzo llevarán adelante una campaña de concientización sobre la importancia de donar órganos.

Junto a la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de Santa Cruz, de la cual Adolfo “Fito” Cid es presidente, la familia de Nadia está organizando un evento que permitirá, de forma sencilla y rápida, que la comunidad de Río Gallegos pueda expresar formalmente su voluntad de ser donantes.

Será el martes 10 de marzo, en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, donde se encuentra emplazada la sucursal local del Correo Argentino.

A partir de las 10 de la mañana y hasta las 16 horas estarán apostados entregando folletería y formularios del INCUCAI, a través de los cuales vecinos y vecinas podrán convertirse en donantes y formarán parte del Registro Nacional de Expresiones de Voluntad para la Donación.

“La idea se le ocurrió a mi papá”, contó a La Opinión Austral Nadia, “fuimos juntos al Correo Argentino, porque una forma de manifestar la voluntad de donar es a través de un telegrama y ellos nos dieron el ok, así que mi papá ya mandó a imprimir mil formularios”.

Con el objetivo de llamar la atención de la gente que transita por el casco céntrico de la ciudad, están convocando músicos, murgas y bailarines que quieran sumar su arte y acompañar la jornada.

Los interesados pueden acercarse a la Dirección de Cultura del Municipio, ubicada en Paseo de los Arrieros 2370, de lunes a viernes de 09 a 15 horas, ya que los shows estarán a cargo de la organización de Maximiliano Pisani, de Gestión Cultural, quien se puso a disposición de la familia Cid y ofreció el escenario y la parte técnica.

“La idea es hacer ruido, que la gente nos vea y se acerque y participe” continuó explicando Nadia, “generar conciencia sobre la importancia de donar, porque nos puede pasar a cualquiera”.

El trámite es fácil y gratuito, solo hay que llevar el DNI y completar el formulario: “Va a haber con nosotros personal del Correo Argentino recibiéndolos, son cinco minutos y van a poder expresar su voluntad y formar parte del Registro Nacional de donantes” aseguró la joven.

Según la Ley en Argentina, de no existir manifestación expresa, se presume que la persona es donante, pero al realizar o renovar el carnet de conducir, considerado documento nacional, uno puede también adherirse al Registro.“El problema es que no te preguntan, ponen no directamente”, lamentó Nadia.

Por este motivo, Adolfo se puso en contacto con la Dirección de Tránsito y se comprometieron con él a consultar, de ahora en adelante, la voluntad de ser donante, “pero si uno va a renovar o a sacar el carnet, aunque no te pregunten, se puede expresar la voluntad”, aconsejó “Fito”.

“Hemos visto en Buenos Aires mucha gente que ha quedado en el camino, que no han llegado sus donantes, niños, hay mucho por trabajar, a cualquiera nos puede hacer falta el día de mañana un órgano, es desesperante estar esperando como nos pasó a nosotros”, recordó el papá de Nadia.

“La gente no toma dimensión de que tenemos que unirnos para lograr cosas. Mi hija ya está curada. Cuando me preguntan qué voy a hacer ahora, mi respuesta es simple, ahora tengo más tiempo para seguir con esta lucha, por todos los que están en la misma situación que ella”.

Y la batalla continúa

“Hace poco más de seis años que empezamos con esto, cuando diagnostican a Nadia pensamos que éramos los únicos, pero empezamos a buscar gente y vimos que no estábamos solos en esta lucha”, relató Adolfo sobre el nacimiento de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de la Provincia de Santa Cruz, de la cual está a cargo.

En ese momento, logran contactar siete personas con hipertensión pulmonar “y nos preguntamos por qué no ayudar a otros que estaban en la misma que nosotros, y así arrancamos”.

Actualmente, el único censo que tiene Argentina sobre enfermedades poco frecuentes esta en Santa Cruz, “lo tenemos nosotros, doscientas diez personas en la provincia, y dos millones y medio en todo el país, con diferentes patologías, son más de ocho mil enfermedades poco frecuentes”, detalló “Fito”.

Además, esta es la única provincia donde se reglamentó la Ley que busca promover el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF): “Somos los únicos en todo el país, nos usan de ejemplo y nos llaman incluso desde otros países, son todas ganancias obtenidas gracias a un trabajo artesanal que venimos haciendo, sirve de espejo”.

Otro logro importante de la Asociación fue con la Caja de Servicios Sociales, en este sentido su presidente contó con orgullo que “por el costo que tiene la medicación del tratamiento, las obras sociales no quieren hacerse cargo, y nosotros conseguimos que La Caja sí”.

Por último, Adolfo habló de la importancia del código QR que lanzaron el año pasado gracias al cual, en caso de accidente, se puede conocer la historia clínica del paciente, que médico lo atiende y si es alérgico a algún medicamento. “Por el momento son carnet que imprimen en el hospital, pero la idea es implementar pulseras”, señaló.

El objetivo de este sistema es que el médico pueda ganar tiempo, “en el caso de mi hija, ella no podía recibir suero, y en caso de accidente es lo primero que te ponen, también hay gente alérgica a la penicilina, por ejemplo”, por eso trabajan para que, además de la credencial, los pacientes tengan también su pulsera, “pero todo lleva tiempo y trabajo”.

“Si no nos unimos no vamos a lograr nada, y las enfermedades poco frecuentes no tienen descanso, por eso nosotros tampoco”, finalizó “Fito”.