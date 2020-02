En el segundo contingente de Colonias Municipales, fueron 40 los niños con discapacidad que disfrutaron la propuesta. “El que no lo ‘padece’, no ve lo que los chicos tienen que pasar tanto con sus pares como con la sociedad”, explicó José Luis, padre de una nena integrada. Dudas y vivencias de las familias.

Por Belén Manquepi Gómez

Esta semana, con el cierre de actividades del segundo contingente de Colonias Municipales, aproximadamente 1.200 niños y niñas habrán pasado por los gimnasios que desde el próximo lunes recibirán a 600 más en cinco puntos de la capital provincial.

En Río Gallegos, las Colonias son Integradas, los niños con discapacidad intelectual, motora, visual o auditiva pueden sumarse a las propuestas y compartir con sus pares sin discapacidad. En esta edición, el primer contingente contó con 650 colonos, entre ellos 25 con diferentes tipos de discapacidad. Para el segundo, el número creció y fueron 40 quienes tuvieron la posibilidad de compartir y divertirse.

Como responsable de la integración está el profesor de Educación Especial, Cristian Vergara y, sobre la modalidad, explicó a La Opinión Austral: “Buscamos articular con los profes referentes de cada gimnasio, conformamos un grupo de 10 profesores que junto con los profesores de grupo y ayudantes lo que hacen es ir trabajando sobre las planificaciones diarias con el fin de adaptar a las particularidades de cada colono, más si tienen algún tipo de discapacidad”.

Además de los juegos en los gimnasios, los colonos han participado de jornadas extendidas, cabalgatas, kayak, salidas al Parque de la Ciudad y pileta. “Lo que tiene de interesante la parte recreativa son las adaptaciones. El juego nos permite que todos podemos jugar, lo que vamos cambiando son las reglas o los tiempos de juego. En el caso de la pileta, a veces hacen un trabajo más especifico que tenga que ver con particularidades del colono, tenemos niños con discapacidad motriz y aprovechamos la pileta principal para trabajar la flotación, relajación de parte muscular y demás”, explica.

Las dudas de las familias

El profesor observa que del primer contingente al segundo, el número de familias con niños con discapacidad que se acercó a consultar creció, y si bien algunas ya han participado en ediciones anteriores, para muchas otras es la primera vez.

El cambio de Dylan es enorme

“Hay un abanico muy amplio, tenemos familias que ya venían participando de Colonias Municipales, familias que se incorporaron con estos contingentes. Básicamente lo que nos remarca y nos da una satisfacción en cuanto al trabajo es la escucha que tenemos constantemente, hacemos reuniones de padres, les contamos cómo va a ser la propuesta y permitimos que ese día pregunten todo. Actividades como campamento, extensión de jornada o pileta, a veces generan un poquito de miedo en las familias y tratamos de que se sientan contenidos y que sus hijos disfruten y lo pasen espectacular”.

Una novedad en esta edición es que a partir del lunes pasado, junto a su equipo de profesores, Ángeles Especiales se sumó a las actividades municipales, articulación que tendrá su continuidad con el tercer contingente.

La palabra de los experimentados

“Vimos un anuncio en Facebook que decía que la Colonia era Integrada, vinimos a preguntar, arrancamos con todos nuestros miedos. Me quedo siempre con él para ver cómo se integra, que lo entiendan, pero siempre me mantengo a un costado”, cuenta, entre risas, María de los Ángeles, la mamá de Dylan.

El pequeño de 11 años fue diagnosticado con hidrocefalia mielomelingocele y este es el segundo año que participa en las Colonias. “Él tiene un problema de motricidad y neuronal, pero fuera de eso anda por todos lados, se mueve con la silla de ruedas o gateando. Últimamente los chicos lo integran, él dice muy pocas palabras, pero lo poco que dice, los chicos lo van entendiendo”.

La sonrisa de “Angie” y su esposo José Luis responde rápidamente respecto a cómo ha sido la experiencia de ver a Dylan en las Colonias. “Me sentí muy contento por el cambio que tiene mi hijo de participar en las Colonias y mostrar el entusiasmo, esa integración con todos los chicos. El cambio de él es enorme. Es muy activo, también me quedo tranquilo porque la mamá está con él”.

La Colonia también implica conocer a personas nuevas y volver a cruzarlas.

“A la mitad de los chicos los conoce del año pasado y después los encuentra en la calle, en el supermercado, todos lo saludan y él los mira y los reconoce”, cuenta Angie.

La familia de Dylan reconoce que quienes no saben a veces tienen una actitud distante. “Los que no saben me preguntan y tienden un poco a retraerse, es algo nuevo para ellos, como que tienen miedo. No saben bien cómo relacionarse”, explica José Luis. Sin embargo, es algo que sucede con los adultos, “los chicos no tienen ningún problema, lo integran re fácil, como si lo conocieran de toda la vida, y recién lo conocían”, ríe “Angie”.

Dylan junto a su mamá “Angie”, quien lo acompañó cada tarde. FOTO: JOSÉ SILVA

Con su experiencia, invita a otras familias a “que se acerquen y consulten, no tengan miedo, va a estar contenido por los mismos profesores”, dice José Luis.

“Tienen que venir, tengan discapacidad o no, los tratan re bien y juegan todos juntos” apunta María de los Ángeles.

Sorpresa en la pileta

Carlos y Melisa, son los padres de Martina (6), quien tiene un retardo en el desarrollo y participó por primera vez de las Colonias en 2019 junto a su acompañante terapéutica Mónica Alvarenga, quien también la acompañó este año.

“Era la primera vez que participaba en una Colonia, teníamos los miedos de cómo se iban a ocupar de ella, tiene a la acompañante y con su ayuda se pudo integrar fácilmente a todas las actividades que requerían en las Colonias. Los profes que participan de las Colonias se portaron de diez, nos mantenían al tanto, se ocupaban de ella. Este año, fue igual, sabemos que tienen un coordinador de Discapacidad, nos hicieron una entrevista, una reunión previa, la Colonia a ella le ayudó un montón”, cuenta Melisa.

Con la reapertura del Natatorio Municipal, Martina dio una sorpresa. Cuenta su mamá que “uno de los pasos más grandes que dio fue en la pileta, era muy frustrante y le angustiaba demasiado. Este año apostamos a intentar si podía ingresar a la pileta”.

Martina le perdió el miedo a la pileta. FOTO: FAMILIA TARIFEÑO OJEDA

El primer día, Martina tocó el agua y de un momento a otro se largó sola. “Es una satisfacción como mamá decir que ha tenido un progreso, y eso también la ayuda a compartir con sus pares. Fue totalmente satisfactorio, entró a la pileta con sus acompañantes y coordinadores de discapacidad, pero logró meterse y para nosotros es un avance tremendo”.

Otra observación es la adaptación al ambiente, en época de Colonias en cada gimnasio la diversión y la alegría se traduce en un gran bochinche. “Ella es muy sensible a los ruidos y acá hay mucho ruido, pero está de diez, se integró bien y eso es un avance que vemos como padres”, cuenta Melisa.

Entre ellos también se cuidan, es lo que observa. “Lo que hacemos con ella de cuidarla y acompañarla, ella lo brinda hacia los otros chicos, esas cosas las fue aprendiendo con las Colonias y de lo que viene de casa”, comenta.

Por su parte, Carlos lo vive con “mucha emoción, porque son cosas que ha ido superando día a día, la Colonia ayuda mucho, la relación con los chicos. Quiero agradecerle al Verón por la oportunidad que da a la inclusión, porque no en todos lados está la inclusión y eso es una ayuda que la gente no ve, el que no lo “padece”, no ve los sacrificios que los chicos hacen, lo que tienen que pasar tanto con sus pares como con la sociedad. Agradecidos al Verón, somos del barrio, desde el primer día que vinimos nos abrieron las puertas”.

Martina ama las cabalgatas. FOTO: FAMILIA TARIFEÑO OJEDA

El profesor Cristian Vergara coincide en el balance positivo: “Tenemos pequeños logros, muy ricos. Tuvimos una bicicleteada y el gimnasio Verón tenía salida al Parque, nuestros colonos felices por una experiencia nueva, andar en bicicleta. Hay otros colonos que por primera vez que ingresan a la pileta, el contacto con el agua es muy satisfactorio”.

Cerrando, agradece “a las familias, la confianza al equipo de trabajo que conforma las Colonias Municipales, profesores, líderes, administrativos, personal de limpieza, porque todos ponen su granito de arena para que esto salga lo mejor posible, son parte fundamental para que funcione, es un conjunto que hace que las Colonias sean inclusivas”.