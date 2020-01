Natasha Schumacher y sus hijos Karin (6) y Lautaro de (8) fueron las víctimas. Los menores estaban intervenidos por Niñez. Los cuerpos fueron encontrados calcinados. Las hipótesis de autoría material del crimen apuntan a la pareja de la mujer -un peligroso delincuente- o a una venganza de terceros hacia él. Al cierre de esta edición, el sobreviviente habló con La Opinión Austral en exclusiva.

*Por Martín Muñoz Quesada

La muerte de una joven y sus dos hijos, de seis años y ocho años, conmocionó a la ciudad de Caleta Olivia. Se desconocen las circunstancias en las que su vivienda terminó presa de las llamas en horas de la madrugada de ayer.

Todo tuvo lugar cerca de las cinco de la mañana en el interior de una vivienda ubicada en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad de El Gorosito: el 17 de Octubre.

Allí, las llamas se apoderaron del interior de la vivienda en la que estaban Natasha Schumacher de 24 años, sus hijos Karin de 6, Lautaro de 8 y, aparentemente, su pareja Ricardo Martín Luna de 26.

El único que alcanzó a escapar de la precaria morada fue Luna. El, a viva voz, salió a pedir auxilio a los vecinos de la zona, indicando que dentro de la casa aún estaban su pareja y sus hijos. Los vecinos de la cuadra salieron de sus casas de inmediato, algunos a intentar ayudar a controlar las llamas, mientras que otros llamaron a los bomberos.

Los minutos parecieron horas mientras el personal de las unidades Quinta y Dieciséis de Bomberos de la localidad intentaban controlar las llamas que, segundo a segundo, avanzaban por la estructura.

En paralelo, Luna, el único sobreviviente de la tragedia, fue trasladado al Hospital Zonal debido a que presentaba un cuadro de shock y, de manera preventiva, además le hicieron los exámenes por posible consumo de drogas y alcohol. Esos resultados fueron elevados a la Justicia.

Volviendo a la escena del luctuoso hecho, fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral indicaron que el escenario era “desgarrador”. Los cuerpos de Natasha y de sus hijos estaban calcinados e irreconocibles, tanto que en la autopsia, realizada horas después de retirar sus cuerpos de la casa, los forenses debieron sacarles piezas dentarias para poder compararlas con registros y determinar fehacientemente que se trataba de ellos.

Presunta negligencia

Desde la asunción de Fernando Cotillo como intendente de Caleta Olivia hasta el momento, no se han nombrado nuevas autoridades en el área de Niñez de la Comuna. Por consiguiente, por lo menos hasta la jornada de ayer, al mando de esa cartera continúa Cecilia Florentín, quien está en ese sillón desde el mandato de Facundo Prades, protegiendo y velando por los derechos y la integridad de los nenes caletenses.

Fuentes consultadas por LOA indicaron que tanto Karin como Lautaro estaban judicializados por diversas cuestiones en las que se vio involucrada su madre, aunque no trascendió si fue por la última relación que mantenía con Luna, con otra persona o con el padre biológico de alguno de ellos.

Lo cierto es que se trataba de una familia disfuncional. Luna se ha visto involucrado en diversos delitos, que van desde algunas contravenciones hasta un homicidio y una agresión a un hombre de apellido Rementaría (ver recuadro).

¿Por qué el Estado no resolvió alguna medida para salvaguardar la integridad de los nenes, a sabiendas que se encontraban en un estado de vulnerabilidad y alto riesgo? Lo cierto es que cualquier interrogante está de más si se habla con el diario del lunes, ninguna medida estatal devolvería a Natasha ni a sus dos hijitos, aunque podría servir como antecedente para que esto no vuelva a suceder.

Acusaciones y trascendidos

La jornada del domingo fue ajetreada para la Justicia y la Policía de Caleta Olivia, además de la muerte de Natasha y sus hijos, debieron intervenir en un choque fatal que se registró en uno de los accesos de la ciudad (ver pág. 10), situación que hizo que se aletargaran las averiguaciones y determinar, irrefutablemente, las circunstancias en que ocurrió el hecho.

El retraso no ayudó en nada a calmar las aguas y los vecinos comenzaron a sacar sus propias conclusiones sobre las circunstancias en que la mamá y sus hijos murieron.

Los familiares de las víctimas fueron los primeros en dar su veredicto por el contexto en el que fallecieron Natasha y los nenes, cargando contra Luna como autor o, al menos, como el que creó el escenario para que esto sucediera.

La hermana del padre del niño hizo una publicación en la que dejó una teoría más que escalofriante: que Natasha estaba embarazada. “Vas a pagar por todo el dolor que sufrió mi sobrino, ¿por qué no te moriste vos en vez de estas dos criaturas? Explicame, si saliste a pedir ayuda, ¿por lo menos no sacaste a uno de ellos?, ¿por qué vos saliste bien y mi sobrino no? Sos una m… de persona”, indicó en una parte de la publicación.

Ya en comunicación con este medio, la misma familiar dio un mensaje poco claro sobre el embarazo de Natasha: “Si hubo un bebé muerto entre sus brazos aún no se sabe bien, pero ella estaba embarazada. En este momento no estoy para hablar. Estamos en el hospital, en la morgue, sólo quiero que se haga Justicia y que detengan a Ricardo hasta que se sepa bien todo”.

Lo cierto es que la Justicia no pudo determinar esto, ya que, hasta entrada la noche de ayer, se continuaban realizando las autopsias a los restos encontrados.

Por otro lado, tras salir del hospital, donde no le certificaron lesiones, Ricardo Luna utilizó las redes sociales para indicar que él no fue el autor del foco ígneo y, si bien no explicitó quién habría sido el incendiario, aseguró que se cobraría venganza por lo sucedido.

A continuación, la publicación de la pareja de Natasha: “Dios, qué tristeza, la van a pagar hdp (sic). Te re amo mi amor, te voy a extrañar. Los mejores recuerdos quedarán en mi corazón. Que dios te tenga en la gloria a vos y a los dos angelitos tuyos, ¿por qué no me llevó a mí Dios?, ¿por qué me da una vida más? Re partido al medio. Te re amo mi vida, siempre presente. Natasha, Lauty, Karin, los amo y los re voy a extrañar una banda”.

El descargo de luna a través de redes sociales.

Dicho escrito puede entenderse como un mensaje de venganza dirigido a las personas con las que se ha enfrentado previamente en la ciudad. Por ejemplo, el joven de apellido Rementería a quien habría apuñalado días atrás.

Posteriormente, declaró nuevamente ante las autoridades, aunque no trascendió qué fue lo que dijo. No habría confesado participación en el hecho y se presume que cargó las culpas en sus “enemigos”.

Hipótesis

El contexto en el que se generó este lamentable hecho no es un terreno llano para la Policía ni la Justicia, para tener indicios que den cuenta de las circunstancias en que originó el incendio, por lo que no se puede descartar ninguna teoría.

La hipótesis de Luna puede ser convincente de cierto modo, entendiéndolo como un posible ajuste de cuentas debido al “ambiente” en el que se mueve y podría ser represalia de alguna situación en la que él habría tenido participación.

Esto escribió Luna a nuestra redacción a minutos del cierre.

De igual manera, no se puede descartar la teoría de la familia de la víctima, ya que nadie vio que Luna estuviera en el interior de la vivienda al momento del comienzo del incendio o si fue él quien comenzó el foco ígneo.

Incluso, en caso que la autopsia determine que Natasha estaba embarazada, podría haber sido el desencadenante para que Luna decidiera terminar con su vida.

Esta última teoría también se ve avalada por los vecinos de la cuadra, quienes afirmaron que era un “hombre violento y de mala fama”. Especularon que también podría ser “una venganza” e incluso lo acusan de tirar una bomba molotov, ya que escucharon una explosión.

Lo cierto es que, al cierre de esta edición, se continuaban realizando las diligencias procesales de rigor y el juzgado de instrucción, a cargo de Malena Totino, y el fiscal subrogante Gustavo Quiroga aguardaban por los resultados para determinar nuevas medidas.

Anoche, tanto la jueza como el fiscal realizaban una segunda inspección ocular en la vivienda siniestrada, con el fin de buscar nueva evidencia que podría dar cuenta de la intencionalidad o no del incendio. Las pericias estuvieron a cargo de una comitiva especial de Bomberos enviada desde Río Gallegos.

Al cierre de esta edición, se pudo conocer que las primeras apreciaciones y trabajos realizados en el lugar del hecho dieron cuenta que no se trató de un foco ígneo accidental.

Los antecedentes de Ricardo Luna

Ricardo Luna no es como quien dice “trigo limpio”, es un hombre con un frondoso prontuario criminal y se lo ha visto involucrado en hechos sangrientos en la ciudad de El Gorosito.

Sin ir más lejos, tanto él como su hermano y un amigo de apellido Garcés están imputados por el homicidio de Miguel Angel Melo, el asistente de veterinaria que fue ultimado a golpes en un confuso episodio que se registró cerca de la sucursal de Diarco de la ciudad del norte de la provincia, el pasado 5 de mayo, por el que no hay personas detenidas.

Más acá en el tiempo, Luna está imputado por una causa de “lesiones graves” que tiene como víctima a Martín Rementería. Según indicaron desde la Fiscalía de turno, el ahora “viudo” de Natasha apuñaló a la víctima en un confuso episodio que se registró hace unos días, por lo que debió establecer domicilio por la causa antes mencionada.

¿Qué dicen los vecinos?

Los vecinos apuntan a la pareja de Natasha. Afirman que era un “hombre violento y de fama”. Especularon que también podría ser “una venganza” e incluso lo acusan de tirar una bomba molotov, ya que escucharon una explosión. A las pocas horas del hecho, la Policía manifestó a La Opinión Zona Norte que no se encontraron restos que pudieran hacer suponer la existencia de un explosivo casero. Más tarde, especialistas de Bomberos de Río Gallegos hallaron indicios que dieron cuenta de la intencionalidad del incendio.

“El 25 tuvieron un problema, el tipo le tiró todas sus pertenencias a la calle (ropa, dinero, etc.)”, dijeron los vecinos que se encargaron de juntar las posesiones de Natasha y se las dejaron en una esquina para que las buscara: “No nos queríamos meter mucho”, contaron a este diario.

Una de las vecinas que se acercó a hablar con el móvil de LOZN agregó que, en esa misma ocasión, “la chica apareció con un vendaje porque tenía cortes por todo el brazo, pero al día siguiente andaban juntos, con normalidad, como que no había pasado nada”.

Por ahora la Policía tiene abiertas todas las líneas de investigación, mientras se aguardan los resultados de las pericias y las autopsias.