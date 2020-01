Río Gallegos continuará sin servicio urbano de pasajeros hasta que Maxia SRL abone salarios y aguinaldos a los choferes. Rubén Aguilera (UTA) apuntó contra la Comuna por la situación. Dijo que son solidarios responsables y actúan “como si no les importara el servicio ni los pasajeros”. Denunció que el Municipio “sale a cazar choferes”.

La Unión Tranviario Automotor (UTA) inició, a las 10:00 de este miércoles, una retención de servicio por tiempo indeterminado, en reclamo de pago del salario y del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La Opinión Austral supo que la entidad sindical denunció la medida en el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz y notificó a la Municipalidad de Río Gallegos sobre la paralización. “Son responsables solidarios, no pueden desconocer la realidad. Tienen una deuda grande con la empresa concesionaria”, disparó Rubén Aguilera, secretario general de UTA, detallando que ayer fue depositada una cuota correspondiente a noviembre.

Por su parte, el Municipio informó por las redes sociales que el “miércoles 8 de enero no habrá servicio por problema de la empresa, debido a una medida del gremio”.

Si bien es cierto que en verano baja estrepitosamente la cantidad de pasajeros, el servicio es necesario para cientos de personas que no pueden costear un taxi.

Comuna

El dirigente sindical deslizó una serie de críticas al Municipio, en diálogo con LOA. “Hay una caza de trabajadores con las multas, los inspectores buscan sancionarlos para compensar deuda”, sostuvo, pidiendo al Ejecutivo terminar “con esas maniobras”. “Si quieren multar a la empresa, que lo hagan, pero que no atenten contra los choferes”, reclamó. Aseguró que esas acciones traen consecuencias a sus representados a la hora de renovar el registro y “en vez de solucionar el conflicto, lo agravan más”. A modo de ejemplo, Aguilera manifestó que si el Municipio considera que hay un retraso en los recorridos, el chofer es multado. “Antes deben arreglar las calles o liberar las paradas de vehículos particulares, trabajo que el Municipio no realiza. En la ley no está estipulada la multa por un retraso en los recorridos”, se defendió. En esta sintonía, precisó que el Estado Municipal avanzó en sanciones porque las unidades frenan “lejos del cordón, pero las paradas están obstruidas con automóviles. Si hay una persona con capacidad diferente, la rampa no se puede utilizar”, describió.

Subsidio

Luego de señalar que el “Municipio adeuda millones y libera un pago de 400 mil pesos”, desde UTA aseguraron que los subsidios que la Comuna paga a la empresa son “discutidos en paritaria”. Recordó que por decisión del gobierno de Cambiemos, el subsidio está a cargo del Municipio y debe abonarlo con la coparticipación. “Así es que lo que se ha establecido en el contrato de concesión y se debate en paritaria, en definitiva, la plata corresponde a los trabajadores”. Además, no dejó de lado que la Municipalidad tiene la potestad de intervenir en el precio del boleto, “pero si no lo hace debe hacerse cargo del costo”, aseguró Aguilera y reprochó a la gestión de Grasso, ya que “desconocen lo que está escrito en paritaria”.

“Ellos dicen que si la empresa se quiere ir, que se vaya, pero no es así. Tienen obligación con el trabajador y los usuarios, deben abonar lo que adeudan”, repitió molesto.

En otro orden, este matutino supo que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, intentó mantener un encuentro con la UTA en Buenos Aires, pero hasta el cierre de esta edición la reunión no se llevó a cabo. “Continuaremos con las medidas hasta que se cancele la deuda salarial”, sostuvo.