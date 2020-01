Mediante las redes sociales, Rubén Aguilera, secretario general de UTA, pidió disculpas “a los usuarios” por el reclamo, y solicitó “comprender la realidad de los choferes”.

Además, sostuvo que no se puede instrumentar la conciliación obligatoria “sin abonar sueldos y aguinaldos”, “se olvidan que detrás de cada uno de los choferes hay una familia que espera día a día la llegada de un plato de comida a su mesa, ¿cómo puede un padre mirar a sus hijos y decirles hoy no comemos porque no me pagaron lo trabajado?”, disparó el gremio.

En efecto, “la retención de tareas tiene su fundamento jurídico en el artículo 1.031 del Código Civil y Comercial de la Nación (anteriormente en el artículo 1.201 del viejo Código Civil). El principio jurídico que da aval a la retención de tareas se conoce como excepción de incumplimiento contractual”. Foto: (José Silva).