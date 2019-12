Vaca Muerta encabezará el crecimiento de las exportaciones del país

El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, consideró estratégico el desarrollo de Vaca Muerta como un importante sector generador de divisas para el país. “Rompe la histórica dicotomía exportación versus empleo: generará 500.000 puestos de trabajo de forma directa e indirectos y su desarrollo aumentará las exportaciones argentinas en 50%”, señaló.

Por Sabrina Pont

Junto con Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Productivo serán la columna vertebral del Gabinete Económico que deberá lidiar con la renegociación de la deuda y la profunda recesión que arrastra la Argentina. Así lo confirmó el presidente Alberto Fernández días antes de asumir, en el marco del anuncio formal de su Gabinete, en el séptimo piso de sus oficinas de Puerto Madero. Las secretarías de Energía y Minería, junto con la de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, la de Comercio Interior y la de la Pequeña y Mediana Empresa, quedaron bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Con un amplio currículum, en el que se incluye desde una vasta actividad académica hasta la Gerencia General del Banco Central de la República Argentina entre 2012 y 2013, el economista Matías Kulfas es quien quedó al frente del “mega” Ministerio, que según trascendió estará enfocado en los temas de competitividad sectorial y desarrollo regional con especial énfasis en las agendas productivas de las provincias.

La impronta que Kulfas pretende darle a la cartera de Producción tiene como eje central a “los sectores productivos del país que tienen el potencial de convertirse en los instrumentos que le permitan al Estado Nacional recibir inversión extranjera directa, mejorar los niveles de exportación, conseguir divisas para poder atender la gran deuda interna que queda”. Así lo reveló uno de los funcionarios que forman parte del área.

En ese contexto toma relevancia el área energética, que además de ser considerada estratégica por ser un insumo primordial requerido para cualquier tipo de industria, de la mano de Vaca Muerta se posiciona como un importante sector generador de divisas para el país.

De acuerdo con Kulfas, el nuevo perfil exportador que se prevé potenciar y desarrollar “permitirá superar la restricción externa de manera genuina”. En ese contexto, “Vaca Muerta rompe la histórica dicotomía exportación versus empleo: generará 500.000 puestos de trabajo de forma directa e indirectos y su desarrollo aumentará las exportaciones argentinas en 50%”, señaló el flamante ministro en una presentación a la que pudo acceder La Opinión Austral, que realizó ante más de 200 pymes en la provincia de La Rioja, poco antes de las elecciones de octubre.

Según las estimaciones de Kulfas, Vaca Muerta aportará al país 35.000 millones de dólares más en exportaciones; cifra que destaca al sector de hidrocarburos como el de mayor potencial de crecimiento.

Los cálculos presentados por el flamante ministro se completan con los aportes que podrá hacer la agroindustria, que ascienden a unos 15.000 millones de dólares más, con lo que sumará la minería, que alcanzará a 10.000 millones de dólares más y la industria y los servicios, que agregarán otros 10.000 millones de dólares.

En línea con el protagonismo que se pretende dar a los sectores exportadores, antes de asumir el presidente Alberto Fernández anticipó que “el sector del petróleo, el minero y el del campo tendrán que hacer un esfuerzo”, y que si bien le “encantaría no cobrar retenciones”, con los 5 o 6 puntos de déficit fiscal que deja (el ex presidente Mauricio) Macri no lo puede hacer.

Por su parte, es posible recabar algunas declaraciones de Kulfas previas al 27 de octubre que permiten discernir cuál podría ser la nueva modalidad de aplicación de impuestos a la exportación.

“Desde el punto de vista tributario e impositivo, no podemos tratar como iguales a quienes no son”, indicó el actual ministro, en relación a que no se pueden imponer las mismas reglas a los diversos sectores productivos exportadores, ya que cada uno de ellos tiene diferentes posibilidades de desarrollo y también, necesidades disímiles.

“Con relación a los controles cambiarios, pensamos y lo hemos señalado a lo largo de la campaña, que no es la mejor herramienta para el funcionamiento permanente. Una cosa es una situación de emergencia, pero otra es como medida permanente; Alberto (Fernández) lo dijo en más de una ocasión”, señaló Kulfas en una visita que hizo a la provincia de San Juan a fines de septiembre para participar del 3° Coloquio Industrial en celebración del 40 aniversario de la UIA en el distrito cuyano.

Energía

Bajo la órbita de Kulfas, Sergio Lanziani asumió el 10 de diciembre como secretario de Energía de la Nación. Días antes, al momento de su designación, colaboradores del funcionario difundieron un breve perfil del ex ministro de Energía de Misiones al que tuvo acceso LOA.

En el informe se destaca que Lanziani es ingeniero nuclear y como ministro de la provincia mesopotámica hizo gestiones para que avance el gasoducto del NEA que llevará gas natural por red a esa provincia, Chaco, Formosa y Corrientes.

En su currículum también se detalla como otras de las gestiones importantes desde su posición, la demanda a la Nación por las regalías de la represa Yacyretá y logró que el gobierno de Mauricio Macri le reconozca este derecho al descontarle el 30% de la factura que paga Misiones a la distribuidora Cammesa, una suma equivalente a los 2.000 millones de pesos anuales a perpetuidad.

“Creemos que tenemos que volver a invertir fuertemente en el proceso energético porque si no este país no sale. El futuro de la patria está en juego”, declaró Lanziani al ser consultado sobre sus motivaciones para aceptar el cargo y entre las principales propuestas que adelantó para su gestión se enlista revisar las tarifas y compatibilizarlas con las variables macroeconómicas, las tasas de interés y los valores de lo que consume la gente, llamar a una gran mesa de concertación y armar un proceso energético de 20 años.

Completa el equipo que trabajará en el gobierno de Alberto Fernández con el sector energético la nueva cúpula de YPF que estará encabezada por Guillermo Nielsen. El economista se desempeñó como embajador en Alemania durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción entre 2002 y 2005, y también ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006. En 2015, fue precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente Renovador de Sergio Massa.

Blindar Vaca Muerta

Tras la arrolladora diferencia de votos cosechada en las PASO por el Frente de Todos, el flamante presidente de YPF comenzó a trabajar en un proyecto para blindar Vaca Muerta con el fin principal de atraer inversiones en petróleo y gas en los próximos años a fin de lograr la exportación y con ello la entrada de divisas. En ese proceso, se acercó a casi todas las empresas del segmento Oil & Gas para establecer contactos y promocionarse como referente del área del actual Gobierno Nacional.

En rigor, el proyecto de ley abarca cuestiones de índole netamente económicas, como aspectos impositivos, libre flujo de divisas, cuestiones de exportación e impuestos, formas de contratación entre el Estado y las empresas, y posibilidades de subsidios. Apunta, principalmente, a armonizar en una sola ley toda la normativa que atañe a Vaca Muerta. Se estima que de ese modo se potencia la seguridad jurídica, lo que atraería mayores inversores.

Al lado de Nielsen estaría Juan Garoby, cofundador de Vista Oil & Gas, que es el hombre que propuso Miguel Galuccio a Cristina Kirchner para que asuma como CEO de la petrolera estatal a fin de recuperar los objetivos políticos que tenía la empresa, que se gestaron tras la re estatización en 2012.

Minería

Otro de los nombres que se sumó al equipo que comandará Kulfas es el del secretario de Minería, Alberto Hensel. Fue el presidente quien lo designó personalmente: llamó al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para trasmitirle su decisión de incorporar a su equipo para gestionar el área minera de Nación a quien hasta el 9 de diciembre ocupó el cargo de ministro de Minería de la provincia.

Las conversaciones con Alberto Fernández sobre la designación de Hensel fueron iniciadas por Uñac desde las PASO y, según señaló, motivadas por los “avances logrados en su distrito en materia minera durante los últimos cuatro años”. Tras ratificarse la elección en octubre, se desató una fuerte interna entre los referentes mineros del PJ, aunque Hensel se mantuvo fuera de las discusiones por los cargos en la previa de la asunción.

“Acuerdo con que todos los sectores van a tener que hacer un esfuerzo para la Argentina que se viene, pero el gran desafío es encontrar el equilibrio que no termine matando la inversión o futuros proyectos. Si un proyecto minero tiene un 15% de tasa de retorno y se le aplican retenciones del 9% o del 10%, cualquier inversor prefiere darle otro destino a su recurso y no orientarlo al desarrollo de la actividad minera”, señaló a LOA días antes de ser designado, tras conocerse las declaraciones del entonces presidente electo acerca de la continuidad de las retenciones para el sector. “Después tenemos otros desafíos con lo externo, la gran deuda que se ha adquirido y con la que nunca estuvimos de acuerdo, pero la Argentina va a tener que cumplir sus compromisos. Todo lo que tenga que ver con poner en marcha el aparato productivo del país va a ser central”, agregó.

Asimismo, Hensel anticipó que otros de los temas prioritarios a resolver para promover el crecimiento del desarrollo minero, sobre todo de los grandes proyectos de cobre en la Cordillera que tienen una gran ventana de oportunidad ante un ascendente horizonte de precios, es la ley de glaciares. Dijo al respecto que “en el corto plazo hay que encontrar una solución a la ley de glaciares porque genera mucha incertidumbre en el sector”. “Este tipo de normas se deben basar en conocimientos científicos y me parece en este caso particular en algún aspecto se ha desviado de eso. Creo que va a haber voluntad política para resolver estos problemas”, señaló.