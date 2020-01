La Casa de la Juventud organizó para el próximo mes de febrero un recital a realizarse en la costanera local.

Con la intención de informar y prevenir sobre el suicidio, el próximo 8 de febrero se realizará un recital organizado por la Casa de la Juventud, de la Municipalidad de Río Gallegos, que contará con diversos números locales.

La iniciativa fue impulsada en su momento por el grupo Valentins, liderado por Sebastián “Beto” Lezcano, quien movilizado por los últimos acontecimientos decidió no dejar pasar por alto lo que sucede en la ciudad.

Colaborará además la red “No Estás Solo” y participarán los grupos Vuelta de Página, Sin Final, Oportunistas, Zoloft, En el Aire y Valentins, por lo que será una propuesta diversa en cuanto a los géneros y subgéneros del rock que dirán presente.

“LA IDEA ES VISIBILIZAR LA PROBLEMÁTICA”

En diálogo con La Opinión Austral, Lezcano contó que la idea “surgió hace unas dos semanas” y fue “cuando con un amigo hablábamos del caso de los pibes en calle Sureda, que fue uno seguido del otro. Fue entonces que le dije que tendríamos que hacer algo. Él no toca en bandas, pero se lo planteé. Me dijo que sí, que estaba de acuerdo, y fue entonces que al otro día me levanté e hice la propuesta a la gente de La Casa de la Juventud para tratar de visibilizar esta problemática que tiene la ciudad y que lamentablemente va en aumento. A ellos les pareció buena la idea y la posibilidad de hacer algo, así fue entonces que convocamos a la bandas locales y ahora está todo listo”, resumió.

La idea es concientizar sobre lo que ocurre con la juventud, también en términos generales.

Lezcano agregó que “la actividad está pautada para el día sábado 8 de febrero, a partir de las 16:30, en el parque ‘Pirincho’ Roquel, al aire libre, gratis. Se sumaron varias personas, así que estamos muy contentos porque nos apoyaron comerciantes también, donaron cosas para comer ese día, agua, gaseosas, se va a panfletear e informar sobre esta problemática”, contó.

Finalmente, Lezcano contó que “esto lo hicimos para tratar de ayudar a la gente que está en problemas, pensamos en la falta de lugares que hay, porque hay solamente lugares privados, donde muchos van solamente a ‘escabiar’, no hay teatros, cine, notamos una falta total de actividades de esparcimiento en general. Y en ese sentido, las bandas locales somos quienes decidimos hacer algo y lo tomamos, insisto, para visibilizar la problemática. Así que estamos preparando el recital y preocupados con lo que pasa”.

También, Lezcano dijo que los episodios de violencia juvenil preocupan mucho y que en ese sentido, el recital será un buen momento para reflexionar sobre ello.