Vandalizaron el museo ferroviario de Puerto Deseado

Un hecho lamentable se conoció en la jornada de hoy cuando vecinos de la localidad de Puerto Deseado encontraron una de las puertas del Museo Ferroviario de dicha ciudad vandalizado con un grafiti. «Estamos muy tristes todos por la falta de valores de los responsables».

Vecinos muy enojados

Al respecto , la vecina María Elena Dimopulos sostuvo, «lo que pasa acá es que no se enseña a respetar lo ajeno, lamentablemente no se respeta al otro. Para esta gente es lo mismo pintar esta puerta que pintar una Iglesia, como la de sus vecinos. Lamentablemente creemos que esto se va a poner peor aún , no vemos amor o al menos respeto por el prójimo», concluyó.