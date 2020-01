Lucas Exequiel Landaeta Barrientos, de 31 años, vino a La Opinión Austral para dar a conocer su historia y la pelea que lleva desde hace tres años para poder ejercer su paternidad con normalidad. Su objetivo es ver a su hijo más pequeño, y para ello pide al juez que le dé una audiencia y lo escuche.

El joven riogalleguense se presentó con una carpeta de denuncias, actas y certificados en mano, contando que en el 2016 fue papá por segunda vez, el más grande ya tiene 12 años y, según aseguró, con él mantiene un régimen de visitas, y está en comunicación, pero con el más pequeño no tiene relación.

Entre los papeles que mostró, el padre tenía una denuncia por impedimento de contacto radicada el pasado 9 de enero en la Comisaría de la Mujer y la Familia, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 3.

Pero para llegar a este punto, Lucas asegura que agotó todos los recursos, entre ellos encadenarse en dos oportunidades frente al Juzgado.

Con la mamá de su niño se separó a los tres meses de su nacimiento, y entre idas y vueltas, la relación se fue volviendo más tensa, al punto que tiene hoy dos denuncias en su contra por violencia de género en la Oficina de Violencia Doméstica, una anónima y la segunda de su ex mujer.

A raíz de éstas, tuvo dos restricciones de seis meses cada una y, según afirma Lucas, “nada de lo que decían de mí era cierto, yo hice mi contradenuncia negando todo, nunca le levanté la mano, no niego que hemos discutido, nos hemos levantado la voz mutuamente, pero nunca le pegué”.

Cuando decidió finalizar su relación con la madre del pequeño, asegurándole que “lo que necesitara para mi hijo no dudara que yo iba a estar”, ella se habría enojado “y me dijo que yo a mi hijo no lo iba a ver más, no le di importancia, no pensé que era en serio”, relató, “pero no pude verlo más”.

Si bien en un principio tuvo algunos encuentros de revinculación, “por pedido de Niñez, el último fue en el 2018, después mi ex se negó, por todo esto termino denunciándola en la Comisaría de la Mujer, ellos me dijeron que había delito, porque no puede negarme una revinculación” aseveró.

Lucas asegura que vulneran sus derechos y los de su hijo, “mi abogado me recomienda que espere a febrero, por la Feria, pero llevo esperando tres años, me dicen que le golpee la puerta para ver a mi nene, pero no lo voy a hacer, puede inventar cualquier cosa, tiene que ser a través de la Justicia”.

“Yo sólo quiero dar a conocer esto para que llegue a oídos del nuevo juez, para que me dé una audiencia y me escuche”, finalizó desesperado el joven.