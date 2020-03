Si bien hasta el momento no hay ningún caso confirmado en la ciudad de El Gorosito, en la calle se puede visualizar la prevención en algunos ciudadanos. Por la mañana, saliendo del Hospital Zonal,

La Opinión Zona Norte pudo entrevistar a 2 jóvenes, ambos de aproximadamente 20 años, oriundos de la ciudad, los cuales poseían barbijos.

Ángel y Flavia manifestaron a este medio que es por prevención. “No queremos que se vea como una histeria masiva, el uso de barbijos es por precaución. Más que nada lo uso porque tengo un entorno familiar con historial de defensas bajas. Y si venimos a lugares como el hospital tenemos precaución, no sabemos qué enfermedades hay”, expresó la joven.

En cuanto a si les costó encontrar barbijos en las farmacias, Flavia comentó: “Yo conseguí, en una, en muchas ya no hay. El que estoy usando es muy cómodo, hay de diferentes estilos”. Aparte de esta medida, el uso de alcohol en gel y desinfectar sus viviendas a diario, son parte también de sus nuevas costumbres.

“Estamos al tanto de las noticias, para ver qué otras medidas preventivas salen por los medios. Acá en Caleta, en el centro no vimos a gente cuidándose, están siendo muy descuidados. No vimos a ninguna persona con barbijo, y no vimos medidas de seguridad a la hora de estornudar tampoco, se tienen que cubrir bien con el brazo, asusta eso”, argumentaron los jóvenes caletenses.