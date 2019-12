Vecinos del 499 denuncian estado de abandono en la recolección de residuos

Desde la Junta Vecinal del Barrio 499 mostraron su hartazgo y preocupación por el estado de abandono por parte del municipio en cuanto a la recolección de basura , la cual hace ya 4 días no es levantada por los trabajadores del área.

Esto, sumado al calor de los últimos días también provoca la acumulación de moscas en el lugar y un olor nauseabundo, sobretodo en los contenedores que se encuentran desbordados de basura.

Asi se encontraba el Barrio 499 desde las primeras horas de la mañana.

«Alarmante y preocupante»

En dialogo con LOA, uno de los referentes del barrio sostuvo que «Es lamentable el estado de abandono que tenemos por parte del municipio de Río Gallegos, hace más de 4 días que no tenemos recolección y lamentablemente todo lo que hacemos por nuestro barrio, pareciera que no alcanza teniendo estas falencias por parte del sistema de recolección. Esperemos que antes de terminar la gestión se acuerden de levantar la basura de los barrios, porque esto no es sólo un problema de nuestro barrio, sino de la mayoría de aquellos barrios que no están cerca del centro de la ciudad», concluyó.