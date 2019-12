Velázquez desestimó hacer paritaria docente sin tener una “oferta concreta”

Para la titular de Educación de Santa Cruz, no están dadas las “variables” económicas para ofrecer un aumento en este fin de año a los docentes. Aseguró que no se cortará el diálogo. Propuso, además, un “plan quinquenal” educativo.

La presidenta del Consejo de Educación Provincial, Cecilia Velázquez, afirmó que no tiene sentido “sentarse en una paritaria para no poder hacer una oferta salarial concreta”, y que, es más, hacer ello, pone a las partes en una “circunstancia difícil”.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, la titular de Educación fue tajante al afirmar que “con estas variables y circunstancias” no es posible una nueva pauta salarial. No obstante dijo que, al menos desde el Ejecutivo, “tratamos de no cortar el diálogo” con los gremios docentes.

De esta manera, Velázquez respondió negativamente al pedido de ADOSAC por una paritaria salarial urgente.

Construirán dos nuevas escuelas en Caleta

Asimismo, hizo algunos anuncios llamativos, como que se construirán dos nuevas escuelas en Caleta Olivia; y una en Barrio San Benito de Río Gallegos.

En el caso de los establecimientos para la ciudad del Gorosito, confirmó que se erigirá una Escuela Primaria y otra Secundaria, aunque no quiso detallar más, sólo que es una planificación de estructura “para el año que viene”, y para lo cual se “trabajará con el IDUV y con Nación”. Velázquez afirmó que espera una mejor relación con el nuevo gobierno nacional, ya que con el que se va no se pudieron construir por falta de envío de Fondos Inet, ni para completar construcción de jardines de infantes. De todos modos, confía en que también se sigan utilizando los Fondos Unirse para infraestructura escolar.

Además se refirió a la necesidad de seguir capacitando a los docentes de la Provincia, y saludó con beneplácito que las nuevas autoridades educativas nacionales sean Nicolás Trotta y Adriana Puigrós. “Vamos a proyectar de otra forma las transformaciones educativas”, dijo.

Actualización

Con todo, reconoció que se debe “trabajar en la estructura orgánica”, ya que la misma está desactualizada porque proviene de la década del noventa, y “hay escuelas que duplicaron su población”. También propuso trabajar en “la educación técnica, en las pasantías que generen oportunidades para los jóvenes”, y en las escuelas de “oficios”, además de las tecnicaturas.

Es más, hasta ensayó un “plan quinquenal”, en el que se “dejen trazadas pinceladas gruesas para que otros vayan trabajando cada cuatro años y generando metas”.

En lo concerniente al Nivel Inicial expresó que ya se avanzó con la implementación de las salas de 3 años, en un 36 por ciento de cobertura. En sintonía con los otros flamantes ministros, también dijo que el Consejo debe actualizarse y modernizarse en “procedimiento, informatización y digitalización”, pero que para esto se debe invertir en “capacitación” a los empleados provinciales.

Asimismo, dijo que hay que implementar sistemas más ágiles de inscripción a alumnos ingresantes, pero que la inscripción online no se la implementó porque “hay desigual manejo de conectividad” a Internet en las ciudades. “Tiene que haber acceso a las herramientas, y no todos los papás las tienen. En Buenos Aires quedaron cinco mil chicos sin acceder por eso”, ejemplificó.