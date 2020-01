Viaje por Sudamérica: recorren países junto a su perra Malú

Felipe y Celia tienen 28 años. El es de Chile y ella de Francia. Se conocieron por el amor a los viajes y juntos emprendieron ruta para recorrer Sudamérica junto a su perra de 9 años, adoptada hace 3. Llegaron a Río Gallegos tras un desperfecto en su combi y hoy planifican llegar a Ushuaia. Conoce su historia.

* Por Nazarena Malatesta

Felipe y Celia, ambos de 28 años de edad, se conocieron en Osorno, Chile, ciudad natal de “Felo”, como le dicen sus conocidos. Ella llegó de Francia hace cuatro años y, junto a quien es hoy su pareja, coincidieron en la pasión por recorrer el mundo. Adoptaron a su perra Malú, de 9 años, hace tres años y junto a ella emprendieron ruta.

Celia relató a La Opinión Austral cómo decidieron aventurarse a recorrer Sudamérica: “La idea del viaje fue hace mucho tiempo, antes de que nos conociéramos, los dos queríamos dar la vuelta por Sudamérica. Nos conocimos por el Club de Combis de nuestra ciudad, de Osorno”.

Ella trabajaba como profesora de básica del Colegio Francés de Osorno y él trabajaba como mecánico. El 21 de diciembre decidieron salir con la combi, luego de dejarla en condiciones.

“Siempre tiene cara de pregunta porque nunca sabe adónde va”, indicó Felipe sobre Malú, su perra, a quien adoptaron hace tres años y los acompaña en todo el recorrido.

“Felipe tiene su combi y yo la mía. Nos conocimos así, con ganas de viajar y de a poquito nos fuimos animando, así que decidimos salir en la mía porque mecánicamente estaba mejor. La terminamos de arreglar y salimos el 21 de diciembre”, explicó.

En principio, la idea de la pareja era bajar hasta Coyhaique como primera parada, porque Felipe tiene una hija que vive en la ciudad chilena.

“Después bajamos a Chile Chico y cruzamos por Los Antiguos, luego Perito Moreno, donde se rompió la combi y lo solucionamos como pudimos, estábamos como a 40 km. cuando se rompió una turbina”, detalló Celia. Como Felipe es mecánico, pudieron resolver el problema parcialmente.

“Hizo el arreglo como se pudo. No íbamos a pasar por Río Gallegos, la idea era ir hasta Calafate, Torres del Paine, Punta Arenas, terminar por Ushuaia y subir por la costa argentina, pero llegamos hasta acá porque nos dijeron que había más chances de encontrar la manera de arreglar la combi”, explicaron.

Con la solidaridad de los vecinos riogalleguenses, lograron superar el problema mecánico y estiman que durante esta jornada saldrán para Ushuaia.

La combi en una de las paradas camino a Piedra Buena.

“Nos dijeron que una pieza que necesitábamos estaba a 5 mil pesos, nos desesperamos un poco porque en Chile la conseguíamos mucho más barata. Pero los chicos nos subieron el ánimo, contactando gente conocimos a alguien que nos trajo una turbina”, agregó Celia.

Es así que llegaron a la casa de Jorge, en la calle Jofré de Loaiza, quien les prestó el lugar hasta que retomaran ruta. Sorprendidos por la solidaridad del lugar, Celia detalló: “Las chicas de la peluquería de enfrente me escucharon que me quería lavar el pelo, me dijeron ‘ven, pasa’ y me atendieron sin problema. La gente super divina”.

“Aprendimos a valorar las cosas”

Ahora, la pareja continuará recorrido. En principio hasta Ushuaia, luego Punta Arenas, Torres del Paine y en febrero volverá a Coyhaique a pasar el cumpleaños con la hija de Felipe.

“La idea es estar en esas fechas importantes por mi hija, pero continuar recorriendo Sudamérica. Pensamos en bajar al sur en función de ella, para estar cerca en Navidad o su cumpleaños. Pero después queremos seguir viajando, así que después subiremos por Argentina, por la cordillera hasta llegar a Antofagasta, en Chile”, explicó Felipe.

“Con dos semanas, ya cambiamos los planes, pero la idea es seguir por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, aunque dependerá de cómo esté la situación allá, y después queremos seguir por la costa caribeña”, agregó Celia en cuanto al itinerario.

“A Felipe le llama mucho la atención Brasil, así que estimamos que también pasaremos por allí y por Uruguay”, señaló ella.

En cuanto al porqué de emprender una aventura de este tipo, Felipe profundizó: “Era un sueño que estábamos postergando, siempre hay un ‘pero’, o el trabajo o las responsabilidades. Mi hija era lo que más me frenaba, pero después, conversando, pensé en que ella estará contenta porque tampoco sería feliz en su futuro sabiendo que su papá no hizo algo que quería”.

Celia, por su parte, detalló: “Crecí mucho como persona, es otra forma de conocer y de vivir. Tratando de escapar de lo material, estamos en una sociedad de mucho consumo y al final, aquí en la combi, aunque está muy reducido, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas de sobra. Nos estamos dando cuenta que hay cosas que vamos a dejar, a regalar, porque no nos hacen falta”.

Para concluir, destacaron: “Lo positivo, acá en Río Gallegos, fue ver la gente solidaria, los niños que pasan nos señalan la combi y sonríen, valoramos las cosas, porque en definitiva este viaje nos permite valorar las cosas, desde una ducha con agua caliente a todas esas situaciones que en el día a día no registramos. Se valora todo”.