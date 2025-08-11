30 años de la bajada de antorchas en Ushuaia

Ushuaia celebró con gran emoción la 30º edición de la tradicional “Bajada con Antorchas” en el Cerro Martial, donde cerca de 70 esquiadores iluminaron la montaña con fuego y nieve, un espectáculo que reunió a más de 2 mil personas entre residentes y turistas.

El evento, organizado por Cerro Martial Parque del Fin del Mundo y apoyado por INFUETUR, incluyó actividades familiares, gastronomía regional y shows artísticos. La jornada finalizó con la quema del muñeco sobre la nieve, símbolo del cierre y renovación anual.

La vicegobernadora Mónica Urquiza destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer el turismo local, mientras que la difusión nacional e internacional busca posicionar esta tradición como un gran atractivo invernal.

El Glaciar Martial, con su belleza única y cercanía a la ciudad, sigue siendo un punto clave para el turismo y recreación en Ushuaia durante todo el año.