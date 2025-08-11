Ushuaia celebró con gran emoción la 30º edición de la tradicional “Bajada con Antorchas” en el Cerro Martial, donde cerca de 70 esquiadores iluminaron la montaña con fuego y nieve, un espectáculo que reunió a más de 2 mil personas entre residentes y turistas.
El evento, organizado por Cerro Martial Parque del Fin del Mundo y apoyado por INFUETUR, incluyó actividades familiares, gastronomía regional y shows artísticos. La jornada finalizó con la quema del muñeco sobre la nieve, símbolo del cierre y renovación anual.
La vicegobernadora Mónica Urquiza destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer el turismo local, mientras que la difusión nacional e internacional busca posicionar esta tradición como un gran atractivo invernal.
El Glaciar Martial, con su belleza única y cercanía a la ciudad, sigue siendo un punto clave para el turismo y recreación en Ushuaia durante todo el año.
