A 15 años de la partida de Néstor Kirchner

🕊️ Néstor Kirchner, el santacruceño que cambió la historia del país. Desde sus inicios en La Plata, su gestión en Río Gallegos y su paso por la gobernación, marcó un rumbo que lo llevó a la Presidencia de la Nación.

💬 Con una mirada federal y un proyecto de país más justo, su figura sigue siendo símbolo de militancia, transformación y compromiso político.

🌹 Hoy, su legado continúa vivo en la memoria colectiva de Santa Cruz y de toda la Argentina.