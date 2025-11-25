A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona

Hoy se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el ídolo eterno que dejó una huella imposible de borrar.

En esta fecha tan especial, la Selección Argentina a través de sus redes sociales oficiales publicó un mensaje cargado de simbolismo que reavivó el recuerdo del Diez y emocionó a millones.

⠀Desde su partida aquel 25 de noviembre de 2020, su legado no dejó de crecer: México 86, sus gestas únicas y su figura popular siguen siendo parte de la identidad argentina.

Cinco años después, Diego sigue presente en cada homenaje, en cada jugada mítica y en cada corazón futbolero que lo recuerda como el más grande.