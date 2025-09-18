Acusado de atropellar y matar a una jubilada de Santa Cruz pide perdón

Daniel Robles rompió el silencio y dijo: “Estoy arruinado. Perdón. Fue un accidente y esa culpa, ese cargo, la voy a tener que llevar siempre”. El juicio por la muerte de Julia Casas, la jubilada atropellada al salir de un cajero, avanza con decisiones clave en la Cámara en lo Criminal.

La fiscalía pidió 5 años de prisión efectiva y 8 de inhabilitación para conducir. La defensa solicitó la pena mínima, 3 años en suspenso, lo que podría abrir la puerta a su excarcelación.

La familia de Julia rechazó las disculpas. Patricia Quiroga y Claudio Cruz reflexionaron duramente: “Qué hubiera hecho Robles si esto le pasaba a su madre”.

Ahora, el tribunal decidirá la condena en los próximos días, recordando a todos en Caleta Olivia las graves consecuencias de manejar bajo los efectos del alcohol.

Robles circulaba a 50 km/h y con 2,35° de alcohol en sangre.

#caletaolivia #justicia #accidentefatal #juicio