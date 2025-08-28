Adorni confirmó que la TV Publica transmitirá el Mundial 2026

⚽️ El vocero presidencial, Manuel Adorni, desmintió los rumores que aseguraban que el Gobierno no compraría los derechos del torneo y aseguró que los argentinos podrán disfrutar de la Copa del Mundo en la pantalla estatal.

“Han operado mediáticamente diciendo que la TV Pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, remarcó. 🚫📰

Adorni explicó que actualmente se están llevando adelante las gestiones necesarias para garantizar la cobertura y denunció que la versión previa fue parte de una campaña de desprestigio contra la gestión. Con esta aclaración, el Gobierno busca llevar tranquilidad a los hinchas y ratificar una tradición de más de 50 años de transmisiones mundialistas. 🇦🇷🏆

