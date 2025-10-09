Agostina Mora y las respuestas de Pérez Soruco por las compras de la CSS

La diputada Agostina Mora, del Bloque Unión por la Patria, destacó la presencia del presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, en la Cámara de Diputados, en el marco del pedido impulsado por su bloque.

El encuentro respondió al requerimiento de informes presentado al Ministerio de Salud de Santa Cruz y a la CSS, que solicitaba un detalle completo sobre los procedimientos administrativos, tipo y volumen de las adquisiciones realizadas a la Droguería Suizo Argentina S.A.

No obstante, en diálogo con La Opinión Austral, Mora calificó de “vagas” las respuestas del funcionario y remarcó: “Necesitamos la documentación respaldatoria”.