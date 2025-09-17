Así juega Milo Veloso, el pequeño crack de la Patagonia que jugará en Boca Juniors

Con apenas 11 años, Milo Veloso, surgido de Huracán de Trelew, fue confirmado como nuevo jugador de Boca Juniors tras superar una serie de pruebas que comenzaron en su ciudad y culminaron en el predio del club en Buenos Aires.

👨‍👩‍👦 Su familia ya prepara la mudanza a la capital en medio de una fuerte campaña solidaria, que incluye rifas y ventas de comida para poder acompañarlo en este desafío. “Nos vamos todos con él, no lo vamos a dejar solo”, contó su papá, Oscar Veloso, en LU12 AM680.

✨ Zurdo, rápido y habilidoso, Milo ya es comparado con un joven Ángel Di María, aunque él mismo tiene clara su admiración: “Mi ídolo es Messi”.

📲 Para colaborar con la familia, el alias es miloveloso12 (titular: Oscar Veloso) y el contacto es +54 9 280 495-2510.

