Con apenas 11 años, Milo Veloso, surgido de Huracán de Trelew, fue confirmado como nuevo jugador de Boca Juniors tras superar una serie de pruebas que comenzaron en su ciudad y culminaron en el predio del club en Buenos Aires.
👨👩👦 Su familia ya prepara la mudanza a la capital en medio de una fuerte campaña solidaria, que incluye rifas y ventas de comida para poder acompañarlo en este desafío. “Nos vamos todos con él, no lo vamos a dejar solo”, contó su papá, Oscar Veloso, en LU12 AM680.
✨ Zurdo, rápido y habilidoso, Milo ya es comparado con un joven Ángel Di María, aunque él mismo tiene clara su admiración: “Mi ídolo es Messi”.
📲 Para colaborar con la familia, el alias es miloveloso12 (titular: Oscar Veloso) y el contacto es +54 9 280 495-2510.
#bocajuniors #trelew #futbolinfantil #laopinionaustral
