Así suena la banda presidencial que acompañará a Milei en el Movistar Arena

El presidente Javier Milei ensayó junto a “La Banda Presidencial”, un grupo que combina política y música en sus presentaciones públicas.

Integrada por Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería, su hermano Joaquín en guitarra, Marcelo Duclós en bajo y Lilia Lemoine en coros, la banda acompaña al mandatario como vocalista, interpretando canciones populares adaptadas a su estilo.

La cuenta de X de la banda compartió el video del ensayo: “Che @JMilei, mirá que tenemos los temas nuevos y hay que empezar a ensayar para el gran show!!! 🎶🎸🥁🎤🎹 #SeVieneGordos”.

Esta fusión de política y música es parte de la estrategia de Milei para conectar con su público y mostrar su enfoque poco convencional de comunicación.