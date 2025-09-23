Asamblea general de la ONU: los discursos de Lula Da Silva, Donald Trump y el resto de los líderes del mundo

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que los principios del organismo mundial están bajo asedio al abrir el debate de alto nivel de la Asamblea General este martes.

“Hemos entrado en una era de perturbación imprudente y sufrimiento humano incesante”, dijo Guterres a los diplomáticos desde la tribuna en Nueva York. “Miren a su alrededor. Los principios de las Naciones Unidas que ustedes han establecido están bajo asedio”.

“Seamos claros: la cooperación internacional no es ingenua”, continuó Guterres. “Es pragmatismo pragmático… ningún país puede detener una pandemia solo, ningún ejército puede detener el aumento de las temperaturas, ningún algoritmo puede demostrar confianza una vez que se ha roto”.

El secretario general también abordó la actualidad en Medio Oriente, e hizo hincapié en que la “escala de muerte y destrucción” en Gaza ha superado cualquier otro conflicto durante su mandato como máximo representante de la ONU.

Guterres concluyó pidiendo mayor financiamiento para la labor humanitaria de la ONU, y afirmó que “quienes dependen de las Naciones Unidas no deben asumir los costes”.

Lula en la ONU apuntó a Donald Trump: “Nuestra democracia no se regatea”

Como parte de una tradición que destina el primer lugar de los discursos de alto nivel de la Asamblea General de la ONU al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva abrió las alocuciones de los mandatarios con alusiones directas a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que, hace algunas semanas, lanzó una ofensiva de sanciones sobre las instituciones y los productos comerciales brasileños.

Lula da Silva se posicionó en una multiplicidad de temas, entre ellos la guerra de Israel en Gaza, la reciente condena al expresidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, la regulación de las redes sociales y los ataques de Estados Unidos a barcos en aguas cercanas a Venezuela. En todos marcó diferencia con Trump sin nombrarlo.

El mandatario de Brasil se refirió a la condena de Bolsonaro hace unas semanas por tentativa de golpe de Estado, en una clara alusión a las presiones al respecto de parte del presidente de EE.UU..

“Un otrora jefe de Estado (Bolsonaro) fue sentenciado por haber atacado el Estado derecho democrático. Fue investigado, inculpado, enjuiciado y se le exigieron cuentas por sus actos, y eso en un proceso muy meticuloso. Cuenta con el derecho a defenderse, algo garantizado. Brasil envió un mensaje a los autócratas en ciernes y a quienes los apoyan: nuestra democracia, nuestra soberanía no se regatea”, dijo Lula da Silva.

El discurso de Lula ante la Asamblea General de la ONU se da en un contexto de creciente tensión diplomática con EE.UU.. Trump adoptó una postura abiertamente crítica con las instituciones brasileñas frente al juicio de Bolsonaro, al que califica como una “cacería de brujas”, e impuso un arancel del 50 % a Brasil como medida de presión para que se pusiera fin al proceso judicial.

Ante esta posición de EE.UU. respecto a Bolsonaro, Lula da Silva dijo este martes que “las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma”.

“Existe un paralelo claro entre la crisis del multilateralismo y el debilitamiento de la democracia. El autoritarismo se ve fortalecido cuando no actuamos ante los actos arbitrarios”, agregó Lula.

Poco después, en su discurso ante la ONU, Trump respondió a las palabras de Lula: “Brasil está mal, y va mal, solo estará bien cuando coopere con nosotros”.

El discurso de Donald Trump en la ONU con duros cuestionamientos a la organización