Atlético Ottawa se consagró campeón en Canadá bajo una tormenta torrencial de nieve

En una final épica bajo una tormenta de nieve, el Atlético Ottawa, dirigido por el mexicano Diego Mejía, se consagró campeón de la Canadian Premier League 2025 tras vencer al Cavalry FC en el TD Place Stadium.

La intensa nevada transformó el partido en una batalla inolvidable: el balón apenas se veía entre el manto blanco, pero el equipo filial del Atlético de Madrid se adaptó mejor al clima extremo y celebró el título frente a su gente.

Con este triunfo, el Ottawa logra su segundo campeonato y consolida el crecimiento del proyecto rojiblanco en Canadá, que sigue expandiendo el legado del fútbol español en tierras heladas.