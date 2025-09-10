“Bloqueémoslo todo”: protestas masivas en Francia frente al ajuste de Macron

PROTESTAS MASIVAS EN FRANCIA: BLOQUEOS Y ENFRENTAMIENTOS

Más de 700 acciones coordinadas sacuden al país contra el ajuste económico. En París, Lyon, Marsella y Rennes se levantaron barricadas y cortes en autopistas, tranvías y accesos clave, generando caos en el transporte.

Con 80.000 policías desplegados, ya hubo al menos 75 detenidos en la capital y choques con gases lacrimógenos en Rennes y otras ciudades. El nuevo primer ministro Sébastien Lecornu enfrenta una crisis social y política en ascenso.

Los sindicatos, encabezados por la CGT, advierten que la movilización recién empieza y que podrían paralizar empresas, infraestructuras y servicios públicos en los próximos días.

#francia #protestas #crisis #laopinionaustral