Camino a las Urnas | Entrevista a Jesús Mariano candidato del Nuevo Movimiento Al Socialismo

De cara a las Elecciones Legislativas 2025, entrevistamos a Jesús Mariano, candidato a diputado nacional por el Nuevo MAS en la provincia de Santa Cruz.

Militante de izquierda desde hace más de 40 años, Mariano repasa su historia de vida, su llegada a Río Gallegos tras huir de la dictadura, su paso por el servicio militar en tiempos de Malvinas y su mirada crítica sobre la política tradicional.

#EnVivo #Ahora #EnVivoAhora #livestream #streaming #riogallegos #riogallegossantacruz #SantaCruz #LaOpiniónAustral #lu12 #Nuevomas #elecciones #legislativas