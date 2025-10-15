Camino a las Urnas | Gabriela Ance, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, entrevistamos a Gabriela Ance, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) en Santa Cruz.

Con una trayectoria marcada por el feminismo, la militancia social y sindical, Ance busca representar en el Congreso a los trabajadores y a las mujeres que históricamente pelean por igualdad y derechos.

En estas elecciones, Santa Cruz renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y, por primera vez, los santacruceños votarán con la Boleta Única de Papel, en una jornada que promete marcar un antes y un después en el sistema electoral de la provincia.

