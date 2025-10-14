Camino a las Urnas | Pedro Muñoz, candidato a diputada nacional por la Coalición Cívica – ARI

De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, entrevistamos a Pedro Muñoz, candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica – ARI, quien comparte su mirada sobre los desafíos de Santa Cruz y sus propuestas para la provincia. En este 2025, Santa Cruz renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y, por primera vez, los ciudadanos votarán con la Boleta Única de Papel, marcando un cambio histórico en la forma de elegir a sus representantes.

