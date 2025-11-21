Custodiada por personal de Seguridad Vial los autos de lujo marca Ferrari pasaron por las rutas de Santa Cruz.
Así llegaban al paraje La Esperanza a mitad de camino entre El Calafate y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Se dirigen a la frontera con Chile, rumbo a Tierra del Fuego.
Más info https://laopinionaustral.com.ar/patagonia/videos-llegan-a-rio-gallegos-las-ferraris-de-la-cavalcade-adventure-2025-de-que-se-trata-este-exclusivo-evento-605869.html
