Caravana de Ferrari Cavalcade Adventure llegando al paraje La Esperanza en Santa Cruz

Custodiada por personal de Seguridad Vial los autos de lujo marca Ferrari pasaron por las rutas de Santa Cruz.

Así llegaban al paraje La Esperanza a mitad de camino entre El Calafate y Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Se dirigen a la frontera con Chile, rumbo a Tierra del Fuego.

Más info https://laopinionaustral.com.ar/patagonia/videos-llegan-a-rio-gallegos-las-ferraris-de-la-cavalcade-adventure-2025-de-que-se-trata-este-exclusivo-evento-605869.html