En el encuentro de Provincias Unidas en Río Cuarto, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, marcó diferencias con el Gobierno nacional y resaltó el rol de las provincias: “Sabemos gobernar y queremos llevar este modelo a todo el país”.
Destacó que el equilibrio fiscal no se alcanza con ajustes “a los hachazos”, sino trabajando con la gente y con sensibilidad social. ⚖️💬
Sadir señaló que, a diferencia de la gestión central, las provincias mantienen el orden de sus cuentas sin dejar de atender a los sectores más vulnerables.
“Eso es Provincias Unidas: equilibrio con responsabilidad y con la gente adentro”, afirmó el mandatario jujeño, proyectando el modelo provincial como alternativa para toda la Argentina.
