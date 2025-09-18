Caso Julia Casas: el defensor de Daniel Robles pidió el mínimo de 3 años

El abogado defensor de Daniel Robles, el hombre acusado de atropellar a Gregoria Julia Casas de Cruz el 24 de junio de 2023 en Caleta Olivia cuando manejaba alcoholizado, aseguró que “Robles está arrepentido” y pidió el mínimo de 3 años.

La Opinión Austral buscó la palabra del abogado Fernández, quien habló con los medios al finalizar la audiencia de alegatos y expresó algunos puntos interesantes de la jornada. Dio a conocer que Robles estaba atravesando problemas personales al momento del hecho y que, en muchos casos, “la gente busca la solución en el alcohol”.

