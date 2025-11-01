Cazahuracanes en el ojo de la tormenta Melissa

El Huracán Melissa, de Categoría 3, golpea con fuerza a Cuba y avanza hacia las Bahamas, donde se espera que llegue como Categoría 2 antes de continuar su trayecto hacia Bermudas y luego convertirse en un sistema extratropical cerca de Terranova, Canadá. 🌊🌧️

Mientras tanto, equipos de cazahuracanes sobrevuelan el ojo de la tormenta Melissa, registrando imágenes y datos impresionantes sobre su potencia y desplazamiento. Una misión clave para anticipar su evolución y reducir riesgos en la región. 🛰️🕹️