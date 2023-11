Chau Steam en pesos: la plataforma se dolarizara

En este nuevo capítulo de LOADING 2023 te contamos sobre estrenos de películas, series y videojuegos.

🔹EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO

El hijo de Caesar domina al mundo en el primer adelanto de El Planeta de los Simios: Nuevo Reino, el reinicio de la franquicia.

🔹THE BOY AND THE HERON

Finalmente podemos disfrutar del trailer con doblaje de lo nuevo de Studio Ghibli

🔹SILENT HILL: ASCENSION

El primer episodio de la serie interactiva de Silent Hill ya se estrenó y desde la compañía Konami explicaron cómo la comunidad tomará decisiones dentro de esta serie

🔹FUTURAMA SE RENUEVA POR DOS TEMPORADAS MÁS

La serie creada por Matt Groening tendrá veinte nuevos episodios en camino

🔹STEAM ELIMINARA LAS COMPRAS EN PESO ARGENTINO

A partir del 20 de noviembre las compras que se realicen en Argentina y otros países de Latam serán en dólares

🔹NINTENDO QUIERE QUE MÁS ABUELOS SEAN GAMERS

La compañía facilitará sus juegos y consolas a grupos de adultos mayores en Japón

🔹ROPA DE SPIDERMAN

Adidas puso a la venta un conjunto de ropa inspirado en el traje de Miles Morales de Marvel`s Spider-Man 2

