Claudio Vidal junto a Daniel Álvarez en el cierre de campaña: “Desde este domingo sos protagonista”

📌 Con un discurso firme y lleno de energía, el gobernador @claudiovidalser acompañó a @alvarezdanielser en el cierre de campaña de Por Santa Cruz, ante un multitudinario acto en el gimnasio del SIPGER. 🗳️ “Este domingo es nuestro”, aseguró, al tiempo que llamó a “no volver al pasado” y defendió con fuerza las políticas que priorizan el trabajo santacruceño. 💪

📌 Vidal fue contundente: “La corrupción no puede volver a gobernar esta provincia” y apuntó contra Nación por el freno a la obra pública. “Me votaron para defender lo nuestro, no me importan los que nos quieren venir a imponer”, remarcó. También defendió la Ley 90/10, que garantiza empleo local: “Queremos trabajadores que vivan en Santa Cruz”. “Lo que va a suceder el próximo domingo no es una elección más. No podemos volver al pasado”, enfatizó el mandatario provincial.

#elecciones2025 #claudiovidal #danielalvarez #ser #pordsantacruz #santacruz #picotruncado