Colapinto reveló qué piloto de la Fórmula 1 “se volvería loco” en La Bombonera

El piloto de Alpine contó cómo intenta adaptarse a “vivir de noche” en Las Vegas antes del GP y reveló que aún no logra vencer el jetlag tras llegar desde Europa. También recordó que el frío, el asfalto liso y la lluvia inusual complican el trabajo en pista.

Además, eligió a qué figura de la F1 llevaría a La Bombonera: Hamilton. Aseguró que “se volvería loco” con la energía del estadio y que no existe nada parecido en el mundo.

De cara al fin de semana, explicó que el equipo hizo cambios tras Brasil para mejorar el rendimiento y que el circuito urbano de Las Vegas es “atípico” y difícil por su poco agarre.

Estos son los días y horarios del GP de Las Vegas para Argentina:

Jueves 20/11 – Práctica Libre 1: 21.30

Viernes 21/11 – Práctica Libre 2: 01.00 / Práctica Libre 3: 21.30

Sábado 22/11 – Clasificación: 01.00

Domingo 23/11 – Carrera (50 vueltas): 01.00