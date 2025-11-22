El piloto de Alpine contó cómo intenta adaptarse a “vivir de noche” en Las Vegas antes del GP y reveló que aún no logra vencer el jetlag tras llegar desde Europa. También recordó que el frío, el asfalto liso y la lluvia inusual complican el trabajo en pista.
Además, eligió a qué figura de la F1 llevaría a La Bombonera: Hamilton. Aseguró que “se volvería loco” con la energía del estadio y que no existe nada parecido en el mundo.
De cara al fin de semana, explicó que el equipo hizo cambios tras Brasil para mejorar el rendimiento y que el circuito urbano de Las Vegas es “atípico” y difícil por su poco agarre.
Estos son los días y horarios del GP de Las Vegas para Argentina:
Jueves 20/11 – Práctica Libre 1: 21.30
Viernes 21/11 – Práctica Libre 2: 01.00 / Práctica Libre 3: 21.30
Sábado 22/11 – Clasificación: 01.00
Domingo 23/11 – Carrera (50 vueltas): 01.00
