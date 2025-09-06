Colapinto superó a Gasly pero largará 18° en Monza

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 del GP de Italia pero logró marcar 1:19.992 y terminar delante de su compañero Pierre Gasly, que registró 1:20.103.

“Si hacemos una buena estrategia y las dividimos, alguno puede tener una mejor oportunidad. En la primera curva seguro habrá quilombo”, dijo el piloto argentino tras clasificar.

El A525 volvió a mostrar problemas: falta de velocidad, clipping en rectas y sobrecalentamiento de neumáticos. A pesar de eso, Colapinto aseguró: “Estoy mucho más cómodo, llego al límite más fácil y me siento consistente”.

La carrera será este domingo a las 10:00 con 53 vueltas en Monza.