Condenan a Ivar Martens a 5 años de prisión por el homicidio de Soledad Maidana

La Cámara Criminal de Río Gallegos dictó una pena de cinco años de prisión efectiva e igual período de inhabilitación para conducir a Ivar Martens por el homicidio de Soledad Maidana en un choque de tránsito. El tribunal rechazó los planteos de nulidad y mantuvo la detención domiciliaria mientras se define su traslado a un penal.

El fallo también fija una reparación civil superior a 153 millones de pesos para la familia de la víctima y ordena que sean notificados en cada instancia del régimen de ejecución penal.

#Justicia #RioGallegos #CasoMaidana #SeguridadVial