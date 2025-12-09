La Cámara Criminal de Río Gallegos resolvió imponer una pena de cinco años de prisión efectiva y la misma cantidad de tiempo de inhabilitación para conducir.
El tribunal rechazó los pedidos de nulidad y mantuvo la detención domiciliaria mientras se evalúa si Martens puede ser trasladado a un establecimiento penitenciario.
El fallo también establece una reparación civil superior a los 153 millones de pesos para los familiares de la víctima y determina que deberán ser informados sobre cada instancia futura en el régimen de ejecución penal.
