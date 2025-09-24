Confirmaron que los cuerpos son de las chicas que estaban desaparecidas

La búsqueda de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) dio un giro este miércoles: la Policía bonaerense encontró tres cuerpos enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela. La investigación forense en conjunto con la familia de las víctimas confirmó lo peor: los cuerpos hallados corresponden a las jóvenes.

Los allanamientos comenzaron tras detectar la última conexión de un celular. En la vivienda se hallaron manchas de sangre y dos personas intentando limpiar con lavandina. Luego, otras dos personas fueron detenidas en un hotel de la zona. En total, hay cuatro detenidos.

Según fuentes judiciales, la casa había sido alquilada por una banda ligada al narcotráfico que habría organizado allí una “fiesta narco”. El caso expone, otra vez, la vulnerabilidad de jóvenes y adolescentes frente a la trata, el consumo y la violencia extrema.