Cáritas lanzó su colecta anual en Río Gallegos: “70 años alentando la esperanza”

Durante el tradicional izamiento dominical en Río Gallegos, integrantes de Cáritas participaron con banderas y anunciaron oficialmente el inicio de la Colecta Anual en la ciudad.

La organización informó que los días 10 y 11 de junio habrá alcancías en calles, parroquias, comercios y estaciones de servicio para que los vecinos puedan colaborar con la campaña solidaria.

“70 años alentando la esperanza, que es lo que nosotros apuntamos. Y la esperanza es lo que no se nos va a terminar”, expresaron desde Cáritas durante la jornada.

Además, remarcaron que esta nueva edición de la colecta coincide con el comienzo del Mundial, en un contexto que definieron como “una linda fiesta para los argentinos”, e invitaron a la comunidad a acercarse a las parroquias de cada barrio.

Desde la organización destacaron la importancia de la solidaridad, el compromiso y el servicio de los voluntarios para continuar acompañando a quienes más lo necesitan.