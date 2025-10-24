Daniel Álvarez cerró su campaña para diputado nacional en Pico Truncado

👉 Con un gimnasio colmado de militancia, Daniel Álvarez , acompañado por el gobernador Claudio Vidal, cerró su campaña como candidato a diputado nacional por Provincias Unidas Por Santa Cruz.

🗣️ “Nuestra misión es poner a Santa Cruz de pie”, afirmó con fuerza, destacando el compromiso de trabajar “espalda con espalda con el gobernador” en el Congreso.

🏗️ Durante el acto, Álvarez destacó los avances logrados en la gestión provincial, como la reactivación de obras paralizadas, la ampliación del servicio de gas y la construcción de escuelas. “El desvelo de este gobernador y de este candidato es que no tiene que haber un santacruceño sin trabajo, tenemos los recursos”, subrayó. En un mensaje de unidad, llamó a seguir fortaleciendo un proyecto que “piensa en los trabajadores y en el futuro de Santa Cruz”. 🤝

