Darío Turovelzky destacó que “la televisión está más viva que nunca”

El CEO de Telefe conversó con La Opinión Austral en la alfombra roja del evento que reconoce las producciones y figuras más destacadas de la TV argentina en 2024.

Afirmó que “ya no es solo televisión. Hoy estamos hablando de digital, de deportes, de streaming, y de verdad que tener a toda la industria acá reunida para nosotros es un placer enorme”.

Turovelzky agregó: “La televisión está más viva que nunca, estamos celebrando mucho más que la televisión”.