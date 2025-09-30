El CEO de Telefe conversó con La Opinión Austral en la alfombra roja del evento que reconoce las producciones y figuras más destacadas de la TV argentina en 2024.
Afirmó que “ya no es solo televisión. Hoy estamos hablando de digital, de deportes, de streaming, y de verdad que tener a toda la industria acá reunida para nosotros es un placer enorme”.
Turovelzky agregó: “La televisión está más viva que nunca, estamos celebrando mucho más que la televisión”.
