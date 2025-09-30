David Kavlin ganó el Martín Fierro a mejor panelista

David Kavlin ganó el premio Martín Fierro a mejor panelista por el programa Todas Las Tardes. En su discurso, agradeció a sus colegas, familia y al canal que le dio la oportunidad de crecer.

Además, habló de los ataques que sufre la comunidad judía y pidió terminar con el antisemitismo, la discriminación y todas las formas de odio. “El único color que debería tener la bandera es el blanco, el color de la paz”, expresó.